我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：加州確診破180萬 死亡逾2.2萬

加大教授：疫苗有嘔吐、頭暈、發燒副作用 表示有效

《老照片說故事》家族元旦合影

文、圖╱金慶松
作者外公外婆一家一九五九年在自家前院的合影。
作者外公外婆一家一九五九年在自家前院的合影。

外公姓周諱名燕，生於民國元年。他三歲時過繼給嬸母，嬸母是寡婦，一人孤苦拉拔一女一子，一生艱辛。外公勤學苦讀，成績優異，畢業於台中師範學校，隨後在小學教書，一生都在小學從事傳道授業解惑的聖職。與外婆結婚後，生有十個小孩，其中一女夭折，最後七女二子長大成人。

民國四十八年（一九五九年）的農曆新年期間，三個出嫁的女兒帶著夫婿與小孩回娘家，周家全員聚集在台中大甲家中，在自家前院照了一張少有的合影。相片中每人都是穿著新衣、打扮亮麗。中央最嬌小者是外公的養母，左右分別是外公與外婆，外婆抱著最小的兒子（我的小舅舅）。左邊依次是我的大阿姨、母親及三阿姨，都抱著自己的小孩。右邊則是我的大姨丈、父親及三姨丈，左右對稱工整。後排自左而右分別是我的六、五、七、四阿姨及大舅舅。

三十四歲前的外公都是在日式環境下生活，日語流利；他的家就是日式房子，室內是榻榻米大通鋪，有前後院，院內種了不少蔬菜水果，自家的糞便收集起來，就是最佳的肥料，是「肥水不落外人田」式的克勤克儉。相片中右側是一棵龍眼樹，後來長得極高，果實極甜，是小孩們攀爬摘菓的好去處。

外公雖是本省人，他的大女兒、二女兒卻都嫁給了外省的軍人，展現出他的開明與包容。周家人口眾多，外公教師收入菲薄，因此子女的讀書多採「接力」方式，即先工作一段時間，存足積蓄，再去考大學，四阿姨二十七歲考進師範大學，大阿姨四十歲去讀靜宜文理學院，就是周家讀書精神的典範。

這張相片之後五年，辛勞一生的外婆積勞成疾，不幸辭世，享年僅五十歲，留下這一張難得的大合照。

上一則

這個聖誕吃甚麼好？

下一則

渴望

延伸閱讀

新聞評論／自費檢測確診頻傳 陳時中的老哏失靈了

新聞評論／自費檢測確診頻傳 陳時中的老哏失靈了
《老照片說故事》唐山過台灣

《老照片說故事》唐山過台灣
哈佛教員政治捐款多少？ 各學院有差異

哈佛教員政治捐款多少？ 各學院有差異
觀察站／習近平二次南巡的3個意義

觀察站／習近平二次南巡的3個意義

熱門新聞

張幼儀(左)與兒子阿歡。（本報系資料照片）

母如得人，兒請父事——新冠疫情使人無意間在紐約遇上張幼儀

2020-12-13 02:01
作者父親與少年勵志班。

《老照片說故事》一曲天倫歌 一世父女情

2020-12-13 02:00
真正愛自己時，歡樂、有趣的事自然就會接踵而至，以你的方式、你的旋律、你的節奏呈現。(Photo by Olia Nayda on Unsplash)

書摘／你來人間一趟，不是為了出盡洋相

2020-12-11 09:00
令人食指大動的西班牙海鮮飯。（本報系資料照片）

西班牙海鮮飯的滋味

2020-12-18 02:01
英國知名塗鴉藝術家班克西（Banksy）最新作品出現在布里斯托（Bristol）全英格蘭最陡街道的一棟民宅牆面上，描繪一名戴頭巾的婦女打噴嚏，力道大到連假牙都飛了出來，手中拿的拐杖和手提包也掉了。 歐新社

班克西新作現身英國 婦人打噴嚏假牙脫口而出

2020-12-11 12:13

零食的記憶

2020-12-13 02:02

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
報復男友花她錢養小三 江蘇女子裸奔自拍不雅照

報復男友花她錢養小三 江蘇女子裸奔自拍不雅照
飛洛杉磯聯航班機急降紐奧良 1旅客疑因新冠驟逝

飛洛杉磯聯航班機急降紐奧良 1旅客疑因新冠驟逝
爾灣母女失蹤逾年恐遭綁架 FBI懸賞萬元尋人

爾灣母女失蹤逾年恐遭綁架 FBI懸賞萬元尋人
「逼死」IT男3年後 傳前妻聊天紀錄曝光：想花錢養個年輕的

「逼死」IT男3年後 傳前妻聊天紀錄曝光：想花錢養個年輕的
快看世界／您挑的口罩有效嗎？CDC擬標出達標口罩

快看世界／您挑的口罩有效嗎？CDC擬標出達標口罩