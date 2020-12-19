《老照片說故事》家族元旦合影

作者外公外婆一家一九五九年在自家前院的合影。

外公姓周諱名燕，生於民國元年。他三歲時過繼給嬸母，嬸母是寡婦，一人孤苦拉拔一女一子，一生艱辛。外公勤學苦讀，成績優異，畢業於台中師範學校，隨後在小學教書，一生都在小學從事傳道授業解惑的聖職。與外婆結婚後，生有十個小孩，其中一女夭折，最後七女二子長大成人。

民國四十八年（一九五九年）的農曆新年期間，三個出嫁的女兒帶著夫婿與小孩回娘家，周家全員聚集在台中大甲家中，在自家前院照了一張少有的合影。相片中每人都是穿著新衣、打扮亮麗。中央最嬌小者是外公的養母，左右分別是外公與外婆，外婆抱著最小的兒子（我的小舅舅）。左邊依次是我的大阿姨、母親及三阿姨，都抱著自己的小孩。右邊則是我的大姨丈、父親及三姨丈，左右對稱工整。後排自左而右分別是我的六、五、七、四阿姨及大舅舅。

三十四歲前的外公都是在日式環境下生活，日語流利；他的家就是日式房子，室內是榻榻米大通鋪，有前後院，院內種了不少蔬菜水果，自家的糞便收集起來，就是最佳的肥料，是「肥水不落外人田」式的克勤克儉。相片中右側是一棵龍眼樹，後來長得極高，果實極甜，是小孩們攀爬摘菓的好去處。

外公雖是本省人，他的大女兒、二女兒卻都嫁給了外省的軍人，展現出他的開明與包容。周家人口眾多，外公教師收入菲薄，因此子女的讀書多採「接力」方式，即先工作一段時間，存足積蓄，再去考大學，四阿姨二十七歲考進師範大學，大阿姨四十歲去讀靜宜文理學院，就是周家讀書精神的典範。

這張相片之後五年，辛勞一生的外婆積勞成疾，不幸辭世，享年僅五十歲，留下這一張難得的大合照。