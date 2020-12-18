《老照片說故事》風車話舊

作者老家有一架相同的風車。

十年前我和太太回湖州探親，順便去太湖旁新開發的濕地公園遊玩。內有一片懷舊水田區，黃橙橙的水稻迎風起伏，幾個稻草人搖搖晃晃，田頭路邊陳列著早已淘汰的稻桶、風車、水車等骨董級老舊農具，河畔停著一條同樣老舊的農用小木船，好一派久違的田園風光！

這時，一群年輕遊客正好奇地圍著一架舊風車，不知所以地猜測它的用途。我置身其中似乎穿越時空，回到了六十年前的故鄉，有關風車的舊事立時浮現眼前，我急忙把它拍攝了下來。

我老家在嘉興農村的一個村鎮上開設中藥鋪，同時種植近十畝水稻田，所以也有一架與照片中相同的風車。當時我還在唸小學，記得那是祖上傳下來的，和叔叔家共有共用，年代久了已有多處修補，平時放在柴房內，稻、麥收穫時節才抬出來使用。

我家以經商為主，主要農活雇請幫工，二個姊姊做一些輔助勞動，我課餘時間也去幫一點小忙。秋收時，他們一起割稻、摜稻，我在田間拾稻穗。因為摜稻時打下來的稻葉碎屑、殘枝、塵土、癟穀和穀粒混在一起，這種「毛穀」，無論「繳糧」（抵農業稅）還是「糶穀」都是不收的，這就需要通過風車「揚穀」，去除這些雜質。

農村裡有個耳熟能詳的謎語：「遠看像頭牛，四腳勿會走，嘴裡吐黃沙，肚裡翻跟斗」，形容風車相當貼切。風車全由木材構造，分兩個部分：右面圓形部分相當於鼓風機，中心是一個木軸，裝著六個木葉片，三面封閉，外裝一個搖柄，搖動起來，葉片就在「肚」內翻著「跟斗」，把風集中向左方鼓出。

左面是垂直的揚穀器，頂上放置一個上大下小的方形大木斗，斗的底部開著一條狹長口子，好似「漏斗」，口子下安裝一扇活動門，門的下面有一塊可以滑動的三角形木塊，類似調控開關。

使用時關上漏斗門，把「毛穀」倒入大木斗，然後一邊搖動「風扇」鼓風，一邊滑動開關，讓稻穀從木斗中「漏」下來，經過下方的長方形空間時，碎屑、斷枝、塵土、癟穀都被風吹向左側「嘴」中「吐出」，飛飛揚揚地落向地面。飽滿的穀粒則直向下掉，從底部的小木「漏斗」經斜置的木槽，「唦啦啦」地滾入「栲栳」（柳枝編成的盛器）中，成為「淨穀」。

我家揚穀時，幫工和姊姊把風車抬到曬場上，在木斗內裝滿「毛穀」，然後由幫工上陣，一邊不停頓地搖動「風扇」，一邊掌握「開關」；開大了揚不淨，開小了太慢，因此很費勁，半個多小時下來，他已滿身大汗。這時姊姊就上去替手，她頭上包著毛巾，身上穿著長袖勞動衣，奮力鼓風，不久便汗水涔涔。我不甘寂寞，試著去幫姊姊一把。我人矮力氣小，而軸心沒有像現在的滾珠軸承，吱嘎作響，阻力較大，必得雙手握住搖柄，整個身子一上一下地使勁搖動，不一會兒，頭冒大汗，肩臂痠痛難支，就撤了下來。

風車雖然笨重原始卻價格不菲，只有少數人家置辦。當時農村有一個約定俗成的規矩，農船、風車、水車之類的大農具及耕牛，互相借用可以「抵工」。譬如我們雇工耕田，連人帶牛算二個工，請人搖船去城內糶穀、軋米，付二個人的工錢。我家的風車農忙時借用的人不少，很吃香，按例可抵半工，但借者都是親朋熟人，就不計報酬。

到了一九五○年代後期，實現農業合作化，這風車就歸合作社（後人民公社）公有共用，繼續「服役」。又十年後，村內供電普及，普遍用上了電動脫粒機、電力揚穀機，這部已經破舊的老式風車徹底淘汰，以至被打碎作為柴火送進了灶膛，化為灰燼。相比之下，濕地公園的那架風車還在發揮「餘熱」，要幸運得多。