我居住的魯東地區，在上世紀八○年代之前，一到數九寒天的冬季，平民百姓家的許多老年人和兒童，便穿上了看起來粗糙笨拙、且不特別結實的蒲襪。它雖其貌不揚，卻是老百姓輕便舒適的禦寒暖腳之寶。

魯東地區的冬天，雖趕不上滴水成冰的東北幾省天氣寒冷，但一到嚴冬，凍手凍腳發生凍瘡的人，還是屢見不鮮。

富裕人家皮棉鞋、棉靴、氈翁子（老年人冬天穿的氈製大棉鞋）一穿，再冷的天氣也凍不著，但一般的平民百姓，可就沒有這個福氣了。幸好有祖傳手工做蒲襪的傳統，和心靈手巧的農村婦女，她們利用經過處理的原生態蒲草，編織成為一雙雙蒲襪，溫暖著人們最易受凍的雙腳。

蒲襪是一種用蒲草編織而成的草鞋。編製過程頗為複雜，先是將處理好的蒲草破成篾子，然後搓成蒲繩，在固定的木架上，用麻繩來回穿扣製成鞋底，鞋幫雙層是編製而成，再用麻繩將鞋幫和鞋底牢固的縫合在一起，一雙蒲襪就做成了。

蒲襪的形狀酷似矮筒的靴子，橫看形狀像個元寶，豎看前頭狀似豬嘴。

一到秋後，產蒲草的地區，家家戶戶做為一種副業，就開始大量生產不同規格的各種蒲襪，有老人的、幼兒的，甚至還有專門為了小腳婦女製作的各種蒲襪，應有盡有。

到了冬季，蒲襪便開始大量上市。那個時節，城鄉的集市上，賣蒲襪的攤點星羅棋布，家家戶戶都要從集市上買回幾雙蒲襪好過冬。蒲襪買回來後，很少有直接穿用的，大都還要進行一番加工。

有的為蒲襪裱上一層布料和內襯，底部縫上鋪襯納的布底；有的弄塊帶毛的豬皮或廢舊膠皮縫在底上；還有的老年人為蒲襪做上了木頭底，不僅結實，走起路來也感覺更加踏實穩當。

蒲襪內空間寬鬆，穿時可以先疊穿上厚實的襪子，裡邊還可以再填充一些棉花、麥穰等保暖物品。即使在寒風刺骨的室外，穿著它也不會感到腳冷，而且絕無發生凍瘡之虞，能平平安安度過一冬。