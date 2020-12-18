一九五八年毛澤東一聲令下，中國 掀起「除四害講衛生」運動。何謂四害？老鼠、蒼蠅、蚊子和麻雀之合稱也。前三者危害人類的罪狀確鑿；但麻雀究竟益大於害，或害大於益，學術界有不同看法。不過既然毛下了命令，就照打不誤。

我那時是初中生，自然要響應偉大領袖的號召，積極投入「除四害」運動。學校教唱：「蒼蠅蚊蟲傳疾病，老鼠麻雀偷食糧。六萬萬人民齊上陣，一定把它們消滅光！」消滅了多少「四害」，上學時由每個學生報給組長，組長報給班長，再層層上報到教育局 。按照上報數字，評出先進個人和先進班級。

不過消滅多少「四害」，口說無憑，得有實物為證。打死老鼠，必須剪下尾巴作為憑證上交；打死麻雀，必須把腳剪下，且要上交兩隻腳，才算消滅一隻；死蚊子難以計量，因為小如灰塵，拾不上手。

四害中，蒼蠅最容易計量。每天上學時，各人把帶來的小瓶子交給組長，組長把瓶子裡的死蒼蠅倒在紙上，用牙籤一五一十地數，數完後再倒入大瓶子。一個小組十幾個人帶來的死蒼蠅點數完畢，組長把大瓶子交給班長，再由班長上交學校。學校把各班報來的蒼蠅數公布，從而評出先進。現在想來，這活計不但惡心，而且極不衛生，簡直有傳播疾病之嫌。然而當時，我們卻渾然不覺，把這當作黨交給的光榮任務來完成。

消滅麻雀和老鼠的技術含量高，我們初中生就在消滅蒼蠅上動腦筋。開始時在家裡和學校裡打蒼蠅，可這能打到幾隻？眼看一直評不上先進，大家都很著急。有個家住郊區的同學說，他家附近的農村，糞坑多蒼蠅也多，何不到那裡打？於是放學後，我們就手持蠅拍和玻璃瓶，跟著他走了一個多小時到農村去打蒼蠅。

鄉下糞坑是露天的，無遮無蓋，臭味熏天，大批紅頭蒼蠅與綠頭蒼蠅圍在糞坑邊上。一拍子下去，總能打死五、六隻；未被打到的蒼蠅們受驚嚇，「嗡」地一聲飛起逃跑。但糞坑的吸引力太大，過一會兒蠅群又飛回來落下。我就再一拍，如此周而復始；不費力就打到二、三百隻，把玻璃瓶裝得滿滿的。於是那年頭有一陣子，我們都癡迷於到農村的糞坑邊打蒼蠅。

現在想來，除四害的本意，無非是消滅蒼蠅、老鼠等，減少疾病流行。既然如此，就應從源頭根除這些害蟲。以消滅蒼蠅為例，應整頓露天糞坑，不讓蒼蠅賴以生存與繁衍。而當時我們卻巴不得多幾個露天糞坑，好多打些蒼蠅上交，這不是本末倒置嗎？

行文至此，不由得想起中國抓貪官，似乎抓出的老虎級貪官與蒼蠅級貪官越多，反腐敗成績越大，但如何從體制與制度上根絕腐敗卻乏善可陳。這與我們這些小毛頭只顧在糞坑邊拍蒼蠅，卻不知改造糞坑，是否有幾分相似？