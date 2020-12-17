憶數起飛安事故（下）

花蓮、台東一帶如此的軍事部署，正是「建安計畫」中，規畫將空軍的主要戰力深藏於山洞之內，以便在戰爭時期，一旦台灣 本島西部機場 承受第一波的襲擊後，空軍仍然能在東部保有足夠的戰力，進行第二波的防禦作戰。

這對戰略縱深有限的台灣本島，在當時的建軍備戰思維下，是不得不為的舉措。

而綠葉成蔭的加禮宛山北側，有一小塊山壁呈現童山濯濯的黃土狀，與周遭被原始森林覆蓋的深綠色極不協調。據一位家住花蓮的同袍所言，那正是一九八九年十月，中華航空公司一班波音七三七客機的空難失事撞擊點。

原來花蓮機場軍民合用的機場跑道是東北與西南走向，而飛機在跑道上起降的方向是隨著實際風向，而由花蓮空軍的塔台管制人員決定。所以花蓮往台北的民航機，如果當時起飛的方向是由西南朝東北，則飛機拉高後可以繼續維持航向，在太平洋海面循著海岸線朝北方翱翔。

相反地，倘若飛機是由東北朝西南起飛，則飛機爬升時必須向左側進行一個U型大迴轉，一方面可以避開正前方西南方向阻隔去路的中央山脈主峰，另一方面則順勢將飛機調整回到朝北往台北方向的路徑。

而一九八九年的失事班機正是由西南朝東北方向海面起飛，但是航班機長過於疏忽和自信，硬是潛意識內錯誤地向左側進行一個不需要的大U型反轉，反而將客機猛烈地撞向加禮宛山北端聳立的山壁，客機所攜帶的燃料頓時引發一片火海，五十四名機組乘客瞬間殞命。

這段往事讓我在霧起之際向該處遠眺時，尚有陰森猙獰的感覺襲上心頭。

而魏兄提及，在一九九○年三月二十四日，有三架同屬新竹二聯隊的F-104星式戰鬥機，於十分鐘的間距內在桃竹地區失事，造成三名飛行員殉職，自此素有「寡婦製造機」惡名、早就老舊到必須汰換的F-104戰鬥機，被迫進入了「半冬眠」的狀態，即便名義上要苦撐到第二代戰鬥機（國產IDF戰機，美製F-16戰機，和法製幻象機）服役後的一九九八年，才能正式卸下重擔。

可想而知，昔時空軍每個聯隊僅有的二十來架F-5E/F-5F戰鬥機，巡防任務壓力有多大了。

那年漢光演習的統裁部，就設置在我們海軍神鷹基地營區內。某日值日官宣布將會有二十多名中將和少將進駐我們單位，要大家「長眼」些。在我退伍的前三天，正慶幸在服役期間本單位沒有重大飛安事件發生（只有一起反潛直升機飛行時，所攜帶的煙標自飛機掛架上掉落，砸壞了左營軍區汽車 大隊的屋頂，所幸無人員傷亡）。

不料，隸屬花蓮基地的一架F-5E戰鬥機，於執行基本攻防訓練時墜海失事，飛行員跳傘失蹤，我們在同一營區的海軍同仁也深表震驚，也著實替當年尚未正式展開的漢光演習蒙上了一層陰影。

二○○九年，我的小學同屆同班唯一的飛將軍——空軍張良元中校，也不幸駕駛F-5F戰鬥機在澎湖外海失事殉職。撫今追昔，深感戰鬥機飛行員這項高風險高壓力的職務，其箇中心酸不是外人容易領略的，同時也在此祈禱空軍能確保飛行安全，並向這些保衛台海安全的飛將軍們致敬！

➤➤➤憶數起飛安事故（上）