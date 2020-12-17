我們經天津朋友介紹，找到包鋼宿舍大樓一戶人家投宿，一進小區注意到一個奇特景象。剛剛十月，這裡已經有些寒意，夜裡應該會上凍了，滿院子都排滿了窩頭形狀的土包，它約有兩米多高，底部直徑約有一點五米，靠地面還開著一個半人多高的小門，光看外面，還真想不出來這麼多土包包是幹什麼用的？

上得樓來，見到單元的主人，他還是包鋼的一位領導。交付了天津帶來的信和物品，轉頭又看到院子裡的土包。我指著它，趕快請教：「那是做什麼用的？」主人微笑地說：「那是我們的煤窯和菜窖，一家至少一個。下面存煤，上面放大白菜。」一語點破迷津，原來如此！

借用主人的電話給表妹所在的兵團打通電話，約好明天過來相聚。又和包六中的劉表叔聯繫上，定好明天中午去包頭百貨大樓買電視機。

我的小表弟久聞包鋼大名，對煉鋼過程特別感興趣，不知道怎麼和主人的兒子嘀咕的，飯後天黑了，他陪我們一起去看出鋼。第一次見識了真正的平爐和轉爐，鋼包洩出的鋼鐵洪流，火樹銀花。主人的兒子指著冒著熱氣的鋼渣，神神秘秘的對我們說：「這些鋼渣比鐵礦石還值錢， 讓日本 人買走了不少！」

回家後，聽主人介紹：「日本人高價買鋼渣，是因為我們包鋼用的礦石裡含有很多稀土元素，富集在鋼渣中。我們自己的技術還提煉不出來。」小表弟倒是聽了進去，從此立志發奮學習，將來掌握先進技術。文革後立馬考上清華大學，畢業後先當了幾年助教，又出國讀博，成了棟梁之材。這是後話了。

第二天，我們先到包六中，見到了劉表叔，他一個人住在學校的單身教工宿舍，房間不小，還算整潔，就是到處都是書，他好像住在書堆裡。小坐之後，他陪我們一起去包頭百貨商場。到了百貨大樓前，表妹也到了，她一早從烏拉特前旗趕了過來，姊弟兄妹見面分外親切。

我們先在百貨大樓下面的餐廳好好吃了一頓，然後一起上到三樓電器部。劉表叔領著我們來到賣電視機的櫃台前，果然上上下下擺著好幾台天津電視機廠的名牌產品、北京 牌八二五型（十四吋）黑白電視機。沒費什麼口舌，交錢提貨，一個四四方方的大紙箱交到我們手裡。我們用帶來的繩子把紙箱五花大綁好，回過頭來向劉表叔道別，千恩萬謝無法表達我的感激之情。

在表弟、表妹的幫助下，拎著箱子直接上了公共汽車，來到包頭火車站，買到「包頭—北京」 直通快車。

他們把我送上回程的硬座車廂，停在一端的列車長席前。整節車廂空空蕩蕩的，沒有幾個人，我們正好把大紙箱放在方桌面下我的腳前，一切妥當了。

表弟表妹和我依依告別之後，姊弟倆在旅店住了一晚，于師傅和我的同事們接上小表弟，送他回到南池子。表妹回到烏盟兵團後，又過了幾年，考上北大，回了北京，這也是後話了。

我自己拖著一個大紙箱在北京下了火車，正在月台上發愁怎麼回天津時，妻從天橋上跑了下來；原來她收到劉表叔打來的長途電話，知道了我的車次和到北京的時間，趕過來接我。她早已買好兩張回津快車票，幫著我拎著箱子，換了一個月台上車，順利地把好幾十斤重的電視機平安運回家。

在同事、朋友、親戚和家人的親密合作之下，終於買到了企盼良久的電視機，在當時，這可能是十分稀罕之物。左鄰右舍的孩子和親友同事們常常會聚集在我家，爭睹「卡桑德拉大橋」、「瓦爾特保衛薩拉熱窩內」等熱門電影，我們也第一時間看到了華主席登上天安門 ，宣布抓捕「四人幫」的重大新聞。

又過了七、八年，八○年代初，工農業生產一日千里，各類新產品相繼上市，我家的黑白電視機也升級換代了，換成了彩色電視機，家用電器憑工業品票證供應的時代一去不復返了，中國終於走上了改革開放的康莊大道。

➤➤➤千里買電視（上）