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《老照片說故事》工程計算尺

文、圖╱周鴻猷
照片左上為精確計算器，亦已使用三十餘載。
照片左上為精確計算器，亦已使用三十餘載。

一九五四年，我考上了台灣省立工學院的土木工程系，父親為了獎勵我，特地花了新台幣四百元，從日本買了一支上好的工程計算尺，外面還有個皮套，母親還縫了個深藍色裝計算尺的布袋。屈指算來，迄今已經六十六年，布袋也不知到哪裡去了。這把計算尺是我在一九六三年負笈留美所攜帶重要物品中的一件。

有位大學同班同學，在大四時，我們不僅是住在同宿舍同寢室，而且同用一張上下層的床，他睡上面，我睡下面。

有一天，他突然開口向我借錢，我跟他說「我口袋只有幾塊零用錢，如果你急需錢，我那把計算尺是四百塊買來的，你拿去把它當了，反正目前暫時還不用它，等你有錢再把它贖回還我」。

天下實在太小，十五年前，我在西雅圖又碰到他；那時我們都已退休，孩子們也都成家立業。他做得一手好菜，每逢舊曆過年，一定會請我和另一位大學同學到他那裡打牙祭，有空也常坐公共汽車來我們家閒聊。人生無常，去年他得了肺纖維化，我和拙荊去看過他兩次；日前，接到他次子來信說，他已經去世了，令人不勝唏噓。

再說說我的這把寶貝計算尺，從大一開始，到用電的精確計算器誕生，一直跟我形影不離，論功勞，它的功勞可真不小，不僅幫我完成了大學和研究院的學業，而且還幫我在一九七四年通過了歷經三天二十四小時、嚴格的全美工程師會考，取得紐約工程師執照。更重要的是，幫助我栽培了兩個傑出的兒子，一個唸醫，現為一所醫療中心的醫療主任，一個唸工，是一家太陽能公司的資深經理。

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