憶數起飛安事故（上）

台灣 空軍五聯隊一架F-16A單座戰鬥機，在十一月十七日自花蓮空軍基地夜間起飛，實施夜航訓練時，不幸墜落於太平洋海域。這是繼空軍七聯隊一架F-5E戰鬥機在十月底於台東外海失事以來，三周內的第二起飛行安全事故。我與自空軍台南一聯隊修補大隊管程分隊退伍的魏兄聊及這兩件飛安意外時，唏噓不已。而當年服役時，我與空軍的情緣又不覺歷歷在目了。

我約在三十年前服務於海軍艦隊直升機大隊修補中隊，除了照料海軍第一代500MD／ASW反潛直升機外，並近距觀察接觸第二代S-70C反潛直升機自美國 到台組裝、入列服役。由於海軍本身的航空維修能力有限，所以必須委託空軍在屏東和台中水湳的後勤指揮部，來定期檢測滑油和執行大修，所以我也有機會因公造訪空軍六聯隊所在的屏東空軍基地多次。

此外，空軍作戰司令部出版的「飛行安全」月刊，更是負責飛行安全的我每月必讀的刊物。在最後四個月的役期，我又奉命由西海岸高雄左營軍區海鷹基地，換防到新建的東海岸花蓮神鷹基地。所以雖然在海軍服務，但是基於業務需求和個人興趣，我對空軍的作業和部署也略微了解。

海軍神鷹基地就位於空軍八聯隊（現已裁撤，改由五聯隊進駐）花蓮機場 的西北端，屬於同一個營區防衛體系。身著深藍色制服的空軍警衛兵，全副武裝騎著自行車上崗的哨所，與衛戍本單位著叢林迷彩軍服、步行上哨的海軍陸戰隊衛兵所在據點，僅僅隔著一條飛機滑行道相望。

當年國防部已執行十多年之久的「建安計畫」已接近尾聲，所以花蓮機場除了民用的花蓮航空站大樓，以及空軍所屬諸如塔台、棚廠（hanger）、辦公樓等基礎建築外，散落在滑行道旁的飛機掩體已達到「一機一堡」（每一架戰鬥機擁有一座專屬飛機堡供停放）的要求；且鋼筋混凝土結構的機堡頂端還有栽植的綠色植被，與機場本身的草皮連成一氣，綠化偽裝得相當不錯（雖然從衛星彩色空照圖觀之，進出機堡的灰色水泥滑行道就露餡了！）。

另外，在我們西側約兩公里，就是海拔一千公尺拔地而起、有近七十度峭壁的加禮宛山，她的山腳處就是空軍在花蓮的另一處重要據點──佳山基地。最讓人津津樂道的，莫過於佳山基地山洞內開鑿出來的神秘巨大機庫，據說可以停放約兩百五十架戰鬥機。且山麓所在地以巨量土方填實出來的台地上，還構築了一條沿山的標準飛行跑道，真令人對該軍事工程的浩大嘖嘖稱奇！

➤➤➤憶數起飛安事故（下）