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《老照片說故事》舊皮箱

文、圖╱懷鄉
作者母親為其準備的皮箱。
作者母親為其準備的皮箱。

紐約的春秋季特別短，印象中才取出短袖家居服沒有多久，十一月初就得準備換季的衣服。當我從衣櫃搬出這個舊皮箱時，彷彿又走進時光隧道；將近五十年前，我決定走向紅毯的那一端後，因為外省人家無恆產，男方不必下聘，女方也沒有嫁妝一牛車，只是女方得準備可供四季更換的床單、蓋被、毛毯、枕頭和新人的冬夏季睡衣，所以母親為我買了兩只皮箱承裝。

母親一邊小心翼翼地把新購的衣物折好放進皮箱，一邊殷殷叮嚀我嫁過去後，記得聖經的教訓：「丈夫是妻子的頭，做妻子的要順服丈夫。」還說古有明訓： 「丈夫就是當叫花子，你還得幫他拿打狗棒。」婚後，每次跟外子發生磨擦，母親總勸我「家和萬事興」，務必要以柔克剛，以大局為重。多年觀察她對父親確實百依百順，所以母親不良於行後，父親對她呵護有加，照顧備至。

三十四年前我們來美，我特別帶上這兩只皮箱，睹物思人，好謹記母親的教誨。皮箱上掛著的名牌，有我們下了飛機，負責接待的妹妹家的地址，我故意沒有撕掉，為的是飲水思源。想當年清教徒搭乘五月花號船，歷時兩個多月的海上飄泊，好不容易抵達北美，走到卻得披荊斬棘，砍樹築屋，才有避風雨的棲息之所；我們則坐享其成，得以入住先行來美的妹妹居所，真是何其感恩！

年復一年，換季時，我都會從衣櫃取出這個舊皮箱，想起當年母親的諄諄教誨，念玆在玆，這些年日才得以設法與個性跟我南轅北轍的外子，異中求同，取得互補，攜手走完四十七年，也無風雨也無晴的婚姻路。

紐約

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