我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

莫德納疫苗最快18日批准 首批配送600萬劑

抗疫見曙光！加州第1針 凱瑟護士接種疫苗

跟著瘋子撒土

竹心

小時候，故鄉的冬季寒冷而漫長。一個個夜晚，全家人圍爐話家常，相互取笑逗樂。父親常帶著我們在地上繞著房間，邊唱邊跳。那時母親總笑著調侃我們「跟著瘋子撒土」，父親聞言尷尬地一笑而過，從不與母親爭長短。那時年幼，並未深究其意，只是記住母親的名言「不要跟著瘋子撒土」。年歲漸長後，明白母親的意思是凡事要有自己的主見，不要人云亦云、隨波逐流。

多年後，父親已回天家。去年初冬時節回國探望母親，和母親聊起曾住過的老屋、鄰居，當然聊的最多的是父親。一日，和母親一起整理舊物件，看見父親曾經的簽名，我不禁感慨父親的字跡真的瀟灑帥氣；母親說，父親當年也可算得上一支筆桿子。

就此也聊到大陸的文革歲月。文革伊始，父母二十幾歲，風華正茂，最初兩人均參加了所在機關的紅衛兵組織，「那時覺得很光榮」母親有些不好意思地笑著說。「然後就發現不對勁了，整日裡上街遊行喊口號，起早摸黑開會學習。而且後來紅衛兵竟然分成了兩派，昔日的同事朋友，一夜之間成了你死我活的冤家對頭。」母親說她很不喜歡這種劍拔弩張的對立情緒，趁人不注意之際，偷偷地摘掉了紅衛兵袖章，漸漸不再參加遊行，成了所謂的逍遙派。後來被人發現，為此還被單位的紅衛兵頭頭教訓：「要麼革命，要麼反革命，沒有中間路線可走」，好在母親平日人緣好，與世無爭，總算蒙混過關。

「媽媽成了逍遙派後，你們爸爸還繼續跟著瘋子撒土」，母親笑著說道。哦，我終於明白了母親名言的出處，也理解了當初被母親數落後，父親的沉默和尷尬。

後來兩派紅衛兵的對立由文鬥轉向了武鬥。一日晚上，父親驚見昔日的同事腰間別了三顆手榴彈，拉著父親上城樓。膽小的父親因害怕拒絕了，同事說：「你只管負責發電機，保證高音喇叭正常喊話就行」。意思是毋須別著手榴彈參加戰鬥，但父親也成了逍遙派，「你爸那時才不再跟著瘋子撒土。不是聽了媽媽的話，而是被荷槍實彈的武鬥嚇壞了」。母親還是不忘數落一番父親。

「媽媽，妳還是很有智慧的。在那個動亂年代，人人瘋狂個人崇拜，妳年紀輕輕，卻淡定地選擇逍遙。」我由衷讚賞母親。「媽媽一開始也跟著撒了兩天土，後來發現沒什麼意思就撤了。妳爸比媽媽多撒了幾天。還有人撒了好多年呢。」母親輕描淡寫地說。聽到母親把一段歷史比喻成跟著瘋子撒土，我笑得前仰後合。

「那就是個跟著瘋子撒土的年代。一個瘋子在前面撒土，後面跟了一串真假瘋子。就一個鬧騰。」母親以「一個鬧騰」概括了那個瘋狂的年代。

轉眼一年過去了，回想起去年與母親相聚時光，不知下次回國要等到何時？

遊行

上一則

聖誕樹

下一則

草原上的歡笑

延伸閱讀

蘇煥智轟行政法院體系失能 淪「駁回法院」

蘇煥智轟行政法院體系失能 淪「駁回法院」
香港中大畢業典禮校內遊行 國安處拘8人 「拘捕行動繼續」

香港中大畢業典禮校內遊行 國安處拘8人 「拘捕行動繼續」
洛警驅離示威者 市長官邸外爆衝突

洛警驅離示威者 市長官邸外爆衝突
金山人語／北京鐵腕治港 香港已不是香港

金山人語／北京鐵腕治港 香港已不是香港

熱門新聞

張幼儀(左)與兒子阿歡。（本報系資料照片）

母如得人，兒請父事——新冠疫情使人無意間在紐約遇上張幼儀

2020-12-13 02:01
永遠都不要踮起腳尖去愛一個人，一開始就重心不穩的感情，遲早是要垮掉的。(Photo by freestocks on Unsplash)

書摘／永遠別試圖踮起腳尖去愛一個人

2020-12-10 09:00
黛安∕圖

人生第一堂課

2020-12-08 02:02
紅彤彤的柿子掛滿樹梢，透著喜氣。（陳永秀．圖片提供）

柿子紅了

2020-12-09 02:02
江長芳∕圖

受禮就要悟

2020-12-10 02:02
真正愛自己時，歡樂、有趣的事自然就會接踵而至，以你的方式、你的旋律、你的節奏呈現。(Photo by Olia Nayda on Unsplash)

書摘／你來人間一趟，不是為了出盡洋相

2020-12-11 09:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美高官新冠疫苗接種計畫突喊卡 原因尚不明

美高官新冠疫苗接種計畫突喊卡 原因尚不明
搖擺州選舉人票票入匭 拜登確認當選美國總統

搖擺州選舉人票票入匭 拜登確認當選美國總統
華裔戴琪將任美國貿易代表 伯父稱許「文武兼修」

華裔戴琪將任美國貿易代表 伯父稱許「文武兼修」
拜登籲川普認敗 感謝司法系統拒絕川普陣營要求

拜登籲川普認敗 感謝司法系統拒絕川普陣營要求
確認總統當選結果 一次看懂選舉人團投票

確認總統當選結果 一次看懂選舉人團投票