小時候，故鄉的冬季寒冷而漫長。一個個夜晚，全家人圍爐話家常，相互取笑逗樂。父親常帶著我們在地上繞著房間，邊唱邊跳。那時母親總笑著調侃我們「跟著瘋子撒土」，父親聞言尷尬地一笑而過，從不與母親爭長短。那時年幼，並未深究其意，只是記住母親的名言「不要跟著瘋子撒土」。年歲漸長後，明白母親的意思是凡事要有自己的主見，不要人云亦云、隨波逐流。

多年後，父親已回天家。去年初冬時節回國探望母親，和母親聊起曾住過的老屋、鄰居，當然聊的最多的是父親。一日，和母親一起整理舊物件，看見父親曾經的簽名，我不禁感慨父親的字跡真的瀟灑帥氣；母親說，父親當年也可算得上一支筆桿子。

就此也聊到大陸的文革歲月。文革伊始，父母二十幾歲，風華正茂，最初兩人均參加了所在機關的紅衛兵組織，「那時覺得很光榮」母親有些不好意思地笑著說。「然後就發現不對勁了，整日裡上街遊行 喊口號，起早摸黑開會學習。而且後來紅衛兵竟然分成了兩派，昔日的同事朋友，一夜之間成了你死我活的冤家對頭。」母親說她很不喜歡這種劍拔弩張的對立情緒，趁人不注意之際，偷偷地摘掉了紅衛兵袖章，漸漸不再參加遊行，成了所謂的逍遙派。後來被人發現，為此還被單位的紅衛兵頭頭教訓：「要麼革命，要麼反革命，沒有中間路線可走」，好在母親平日人緣好，與世無爭，總算蒙混過關。

「媽媽成了逍遙派後，你們爸爸還繼續跟著瘋子撒土」，母親笑著說道。哦，我終於明白了母親名言的出處，也理解了當初被母親數落後，父親的沉默和尷尬。

後來兩派紅衛兵的對立由文鬥轉向了武鬥。一日晚上，父親驚見昔日的同事腰間別了三顆手榴彈，拉著父親上城樓。膽小的父親因害怕拒絕了，同事說：「你只管負責發電機，保證高音喇叭正常喊話就行」。意思是毋須別著手榴彈參加戰鬥，但父親也成了逍遙派，「你爸那時才不再跟著瘋子撒土。不是聽了媽媽的話，而是被荷槍實彈的武鬥嚇壞了」。母親還是不忘數落一番父親。

「媽媽，妳還是很有智慧的。在那個動亂年代，人人瘋狂個人崇拜，妳年紀輕輕，卻淡定地選擇逍遙。」我由衷讚賞母親。「媽媽一開始也跟著撒了兩天土，後來發現沒什麼意思就撤了。妳爸比媽媽多撒了幾天。還有人撒了好多年呢。」母親輕描淡寫地說。聽到母親把一段歷史比喻成跟著瘋子撒土，我笑得前仰後合。

「那就是個跟著瘋子撒土的年代。一個瘋子在前面撒土，後面跟了一串真假瘋子。就一個鬧騰。」母親以「一個鬧騰」概括了那個瘋狂的年代。

轉眼一年過去了，回想起去年與母親相聚時光，不知下次回國要等到何時？