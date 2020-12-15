睡墳洞的民工回憶（下）

突然，我發現前方不遠處的路邊有隻狗。這裡前不著村，後不著店，哪裡來的狗呢？再藉著微弱的月光仔細一看，那是狼，一隻餓狼。我停下腳步，心一下提到了嗓子眼，頭上直冒冷汗，渾身的汗毛都豎了起來。怎麼辦？這隻餓狼也一動不動地站著打量著我，大概是思量著如何下手。

深更半夜，荒郊野外，我能打得過狼嗎？往回跑，已經走出好幾里了，再說，我怎麼會跑得過狼呢？我想，狹路相逢勇者勝，武松當年打老虎，我倒要試試今天能不能打敗眼前的餓狼。幸虧我隨身帶了一把鐝頭，我心一橫， 舉著鐝頭，大吼一聲，向那隻餓狼衝了過去。餓狼看來是欺軟怕硬，一轉身就鑽進了路旁的梢林。

我趕緊向著村子的方向一溜煙地跑去。跑了一段路，回頭一看，只見那隻狼在我後面幾十米外，不緊不慢地跟著。我跑得快，牠也跑得快，我停下來，牠也停下來。看來牠並未死心，不願放棄我這個獵物，還在尋找機會攻擊我。我怕牠在我奔跑時，從後面突然撲向我。我想起，狼生性多疑，於是我用鐝頭刨掉樹枝，彎成圓環，放在路中，然後快步離開。那隻狼會小心翼翼地審視那個樹枝環，確認不是什麼機關之後，才來追我。而我已經利用這段時間跑出一段距離了。

就這樣，在昏暗的冬夜裡，我和那隻餓狼一邊對峙，一邊奔跑，直到我跑到村莊邊上，村裡的幾隻狗叫著出來迎接我，那隻餓狼才灰心喪氣地消失在黑夜裡。

幾十年過去，當年的土路已經修成了寬闊平整的柏油路。原來從村裡去縣城要沿著羊腸小路翻兩座大山走一整天，現在開著汽車 一溜煙就到了。路通了，村裡的糧食、水果、山貨運出了山，化肥農藥運進了村。村民也走出偏僻的山村，看到外面的世界。

當年出民工、住墳洞、吃肥肉的故事都已經成了茶餘飯後的笑談。每當談起這些，我腦海裡常常出現成百上千民工們熱火朝天、緊張奮戰的場景。在他們的勤奮努力下，一條條寬闊的公路，一個個碧波蕩漾的水庫，還有一座座宏偉的橋梁建立起來了。人們的生活變好了，山河變了樣，改善農村的貧窮落後，千條萬條，組織起來，為共同的目標齊心奮鬥可能是重要的一條。「人多力量大」，「人心齊，泰山移」嘛。

➤➤➤睡墳洞的民工回憶（上）

➤➤➤睡墳洞的民工回憶（中）