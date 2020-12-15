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《老照片說故事》翁同龢大宅

文、圖╱周而賦起
作者外婆家曾是翁同龢家族的宅院。
作者外婆家曾是翁同龢家族的宅院。

這是一張上世紀三○年代末的照片，地點是江蘇省常熟縣虞山，現今的常熟市。中間白衣少女是我的母親，右一是我未曾見過面的外婆，左一是我的姨媽。合影的地方是我外婆家，這裡曾是翁同龢家族的宅院。

熟悉中國近代史的人，都知道清朝末年有個夭折的「維新變法」運動。了解維新變法歷史的人，都知道有個曾被康有為譽為「中國維新第一導師」的翁同龢。翁同龢的父親翁心存，歷官工部尚書、戶部尚書、體仁閣大學士，同治年間入值弘德殿，授讀同治皇帝。翁同龢出生在京城，四歲時隨祖母張太夫人及母親許氏由京師回到故鄉常熟，就居住在此處。翁同龢在這裡度過了他的青少年時代；就在這裡，他考中秀才，數年後中舉，再後中狀元，開啟了為官之路，成為兩代帝師。

常熟虞山的翁氏宅院後來因翁氏失勢，加上軍閥混戰，被翁氏後人出售。我外公當時在常熟經營錢莊，家底殷實，就買下了翁宅的後半部分。照片中所在，是從前翁宅的後花園。

我母親數年之後在蘇州上大學時，輟學到蘇北加入了新四軍，投身到抗日鬥爭中。抗戰勝利後，國共內戰又開打，母親隨部隊從江南到了東北，後來在東北民主聯軍從事記者工作。遼瀋戰役時，母親成為新華社東北野戰軍軍分社記者，然後隨軍到北平，報導了北平和平易幟的過程。

隨後，母親在北平成婚，父親也是軍中報人。之後父母再南下到武漢，母親在武漢懷孕後，因為部隊生活緊張，就回到常熟母親身邊生產。當時常熟已為解放軍占領。一九五○年初，在這個曾經的翁氏大宅，生下了我的大哥。

做完月子後，母親帶著大哥回到漢口。之後不久，我外婆因病將此處變賣，換了居所。現在，常熟市翁氏故居已經合為一體，修葺後成為翁同龢紀念館。

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