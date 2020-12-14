《老照片說故事》勇將阿瑞

作者的愛犬阿瑞(Aries)。

我自幼望狗生畏，一雙兒女卻喜愛寵物。二十餘年前，兒女均上大學時，女兒用儲蓄 買了隻三個月大的德國牧羊犬回家，兄妹兩人為愛犬取名為阿瑞(Aries)。阿瑞在他倆的調教和關愛下，日益茁壯成長。

最初，只要阿瑞走向我欲討個友好的磨蹭時，我都會驚恐地高舉雙腿，要家人盡快地將牠引開。歷經一段時間，我和阿瑞間才漸漸培養出信任感與親切感。從此，牠便成為我生命中唯一的寵物。

有次，我對老伴說話大聲了些，並拍他的肩膀一下，阿瑞馬上衝來將我的手輕輕銜住，一副和事佬的模樣。我們也經常被阿瑞的許多小動作逗得開懷大笑，因與鄰居和同事見面時聊「狗經」而縮短彼此間的距離。

當女兒到外州工作時，舉家贊同阿瑞與她同行，因為阿瑞可陪伴和保護隻身在外的女兒。數年後，女兒到瑞士工作，便將阿瑞送回家，使得空巢中的我們既忙碌又熱鬧。

遇到老伴回台時，因有阿瑞的陪伴，使我有安全感和依附感。當老伴晚歸時，阿瑞會在客廳靜聽車聲等候著。我忙於工作時，阿瑞總是靜靜地趴在地毯上、搖晃頭腦地看著我。閒暇時，阿瑞聽到我們的車鑰匙聲，就會跟前跟後地，巴望著我們帶牠一同外出。

阿瑞十一歲時，經獸醫診斷後宣布罹患骨癌，但可趁癌細胞 未轉移前先截肢。這殘酷的事實表明，年邁的阿瑞已踏上牠生命中的病痛期。即使病痛在身，阿瑞每次看到兒子帶著兒媳和孫女來訪時，牠就會發出熱烈歡迎的吠聲。阿瑞腳踝腫瘤 愈漸腫脹，但牠每天仍奮勇地起身，並拖著疼痛且癱瘓的身軀至後院排洩。

經過家庭會議，在瑞士的女兒決定不再讓阿瑞遭更多病痛的折磨，於是與獸醫預約了日期。去醫院當天，我們、兒子全家、與在線上的女兒，給阿瑞一個最後的家庭聚會和美食。於醫院，我們化感傷為祝福，低聲道：「安睡，勇將阿瑞！」倏忽之間，這幕「離情依依」場景，已是十年前的往事了。