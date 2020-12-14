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睡墳洞的民工回憶（中）

亮水珠

原來他趁早出村來撿糞，路過墳地的時候，忽然隱隱約約地聽到有人說話。他停下腳步，環顧四周，到處都是漂浮的晨霧，沒有見到一個人影。再仔細聽聽，的確有人在說話，而且那聲音是從地下傳來的。老鄉的頭髮立即豎了起來，難道是地下的前輩們顯靈了，活過來了？再豎起耳朵，這口音不是本地的，這就怪了，難道是外地的野鬼到這兒串門來了？

老鄉不僅頭髮豎了起來，還起了一身雞皮疙瘩，他想扔了糞筐拔腿逃走，可兩腿不聽使喚，只是不停地哆嗦，一步也邁不出去。見了我們，老鄉顫抖地問：「你們是人還是鬼？」我大笑起來，拍拍老鄉的肩膀說：「我們可是大好人啊。」說完，我倆說笑著向工地走去。只留下那個一臉驚恐，幾乎被嚇破了膽的老鄉呆立在墳地邊。墳地鬧鬼的事很快在修路的民工中傳開了。

成百上千的民工揮舞著鐝頭，擔著土筐，推著兩輪車，逢山開山，遇水搭橋。冬天裹著雪花來臨了，寒風呼嘯著、盤旋著、搖著樹枝，吹得黃土伴著雪花漫天飛舞。我們頂著刺骨寒風，迎著紛飛雪花，常常幹得滿頭大汗，熱氣騰騰。寬闊的公路在一天天向前延伸。

工地上是沒有周末，也沒有假期的。轉眼到了新年。工地上給民工們打牙祭，改善生活，每人一大碗豬肉，還有一大碗豆腐。那時候，我們除了過年殺豬，極少吃到肉。捧著香噴噴大塊的豬肉，聞著誘人直往鼻子裡鑽的肉香，大家臉上都樂開了花。每個人從民工灶上打到飯，都迫不及待狼吞虎嚥地吃起來。

我的胃從小就不能吃肥肉，會有反應。於是，我就用一大碗豬肉跟談大勇換了他那碗豆腐；他捧著兩碗豬肉，高興得連聲感謝，美滋滋地大口享受著，吃得興高采烈，滿嘴冒油。不曾料到，腸胃長時間不見油，突然來了油膩，立即有了反應。沒過幾小時，他就開始跑肚子，一次接著又一次，不停地上廁所。

他埋怨我害了他，吃了他的豆腐；雖然吃了豬肉，肚子裡不但沒有增加油水，還把原來僅有的一點兒也捎帶著拉出去了。我雖然嘴裡不斷道歉，說自己完全是一片好心，沒想到會有這後果，心裡卻認為，他吃了我給的豬肉，享了口福，占了便宜還賣乖。

民工需要把自帶的口糧交到工地的大灶上。一天，我的口糧吃完了，收工晚飯後，我一個人回十幾里外的村莊取口糧；冬天黑得早，天上繁星點點，半輪月亮在雲彩中時隱時現，山間小路彎彎曲曲上上下下，四周是兩人多高隨風搖擺的梢林，夜裡的寒風吹得一陣緊似一陣。我用毛巾裹住耳朵，拉起棉襖的領子，縮著脖子，沿著月光下暗淡的山路急匆匆地走著。

➤➤➤睡墳洞的民工回憶（上）

➤➤➤睡墳洞的民工回憶（下）

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