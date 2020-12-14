某晚，一位深度近視同學和我同去，他家在台北漢中街開委託行，他一聽三蛇膽可以明目，立即要了最毒的蛇，只見殺蛇者一口氣宰了三條，這時他老婆手裡拿個小口碗，裡面盛著半碗高粱，接著把三顆毒蛇膽放進酒裡遞給這位同學，他仰首一吞，三蛇膽滑入胃裡。次日自修時，我要他摘下眼鏡試試，他卻說沒有兩樣；我安慰他，要他再等等，不料兩周後，他主動告訴我，那是噱頭。

父親在抗戰時期服務於重慶二十一兵工廠，他是廠長李承幹先生的得力子弟兵，象棋棋力高居全廠之冠。某個周日，廠長邀請全國象棋王蒞廠指導，和他對弈的就是先嚴，那時我大約八歲光景，早餐畢，父親帶著我前去賽場的中山室。

十時整，棋王在廠長陪同下蒞臨，不知棋王是客氣或自負，他用黑巾矇著眼睛並且讓先，他的棋子由其侍從幫忙，父親則謹慎地邊落子邊唸口訣；在他兩人後面，牆上掛著一個大棋盤，左右各一人負責掛棋子，沒有解說員，只供觀賞。前面是貴賓席，廠長特別把我拉坐在身旁，我非常專注，全場除了賽者你來我往的口談，鴉雀無聲，我因耳尖，只聽得廠長低低地自言自語一句，虎父無犬子。那盤棋結果是紅先和。

父親在家裡常常授子和我對奕，到台灣 後，和他友人下棋時，我都隨行，父親唸口訣我擺棋子，就在父親的引領下，棋力甚強。

夜市擺象棋殘局的是位六十開外老者，他面前擺了五盤殘局，當我來到他面前，他告訴我，一局一元，紅黑任選，他輸賠五元。此時兩位站在他身旁的男子圍攏過來，彷彿箇中高手，你一嘴我一舌地相互研討，而且用手指比畫，如此如此幾步就贏，我立即意識他們是引我上鉤，遂逕自冷靜思考，第一局我就贏了，老先生遞給我五塊錢，接著第二、三局又被我破，他一邊給錢一邊開口：「小老弟，我這是餬口的，請高抬貴手。」我立即自慚年輕氣盛，於是向他一鞠躬：「對不起，冒犯了前輩。」接著雙手把十五元奉還，並且另加了一張五元紙鈔。

我素來認為命運操之在我，所以測字卜卦的賺不到我的錢，但每次逛夜市時，那個算命者的案前，總不乏村婦坐著。

在蛇販的左側不遠處，幾乎每晚都有一堆人，因無招牌，加之殺蛇盛況過於吸引，我幾乎忽略了它的存在。只不過在我大二註冊前一晚，它殃及了我，但也救了我。我因一時好奇，擠進那人堆裡，原來是一個本省中年人在玩撲克，案上放著三張捲曲的空白撲克牌，其中一張裡面畫個小紅圈。

只見這位仁兄，兩手拿牌慢吞吞地左右交錯，交錯三、五次之後放定，要人下注，賭率是一賠十。那回沒人下注，那位仁兄於是放慢速度，交錯一、兩下就停，我一時眼尖手快押了五元，紙牌不翻他已兩瞪眼，但卻豪爽地遞給我五十元。這時三個操外省口音的圍觀者擠到我身旁，聲稱要跟著我下注，我不知自己是犯糊塗或貪婪，乘勢玩下去，結果是一輸再輸，不僅贏的錢吐了回去，口袋裡的錢一直往外掏。

這時那位玩牌仁兄轉身慢慢喝水，只見一人抓起那張有紅圈的紙牌，急急忙忙折了一個角，然後再撫平，並且低聲對我說，「押大點把輸的一把撈回」。我暗忖既然有暗號當然穩贏，此時那玩牌仁兄轉過身，立即把三張撲克在桌上左右交錯十幾次，然後停住要人押注。我毫不猶豫地把口袋裡所有的零用錢放在那有折痕的牌前，結果紙牌一翻，這回輪到我瞪眼。我非常頹喪，但教我更生氣的是，那個玩牌老兄興奮地高吼一聲：「收攤囉，我們去喝酒吧！」只見那三個外省人跟著呼嘯而去，想不到他們竟是一丘之貉，於是我立誓，永不沾賭。

二年級的課程多屬專業，尤其系裡檻檻都有無情殺手的助教講師和教授，我於是收回玩心，遙向那夜市揮手拜拜，專心讀書。

➤➤➤夜市憶往（上）