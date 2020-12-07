台灣 光復以降，民生由貧瘠而逐漸富裕，夜市隨之應運而生。不同於當今僅以小吃為號召，一甲子前的夜市更有許多有趣的玩意兒。

當年我在桃園縣中壢鎮中原理工學院念化工。鎮上有一條長長的夜市走廊，除了小吃攤和雜貨舖外，還有諸如電影院 、江湖賣藝、蛇肉販、測字卜卦、撲克押注和象棋殘局等花樣，琳瑯滿目，甚是誘人。

由於大一的課業應付游刃有餘，因此我常呼朋喚友逛夜市。該鎮僅有的一家電影院，緊鄰夜市入口，儼然長廊之龍頭。老闆作風奇異 ，似乎不計較虧盈，從下午放映到夜深；所放映的片子以洋片為主，日片次之，國產敬陪末席，有違大眾味口。當年外國片沒有中文字幕，也給不少觀眾帶來很大不便。我為了加強英語聽力，但凡經典名片都不放過，當時不清場，只要精釆、聽不太懂或對白太快的片子，我總會留下，繼續一場，甚至再添一場；不愁肚子餓，因為每回都有備而來，攜有牛肉乾等零嘴和水。

給我印象非常深刻的洋片有：「飄」、「真善美」、「翠堤春曉」、「最長的一日」、「荒野大鏢客」、「鐘樓怪人」和「戰地鐘聲」等；至於日片，為趕熱潮，也看了不少，難忘的是「山本五十六」、「江田島和阿惡矣山貓哭 (青色山脈)」；國產片從未看，或是滄海遺珠。

江湖賣藝的是紮紮實實在表演。記得兩個代表作，其一，是一位武把子把一根長矛的一頭斜插在地泥裡，矛尖頂住自己的喉嚨，然後身子向前傾，用力頂壓，頓時一根長矛硬生生彎成弓型，末了一個彈腿縮身向後一跳，穩穩站立，頸部卻毫髮未傷。另一個表演是光著上身，仰臥在一條長板凳上，肚子上疊了三塊紅磚，孔武有力的徒弟高舉一個長把開山鎯頭，朝下狠勁一錘，鎯頭了得重約五磅，結果紅磚塊塊斷裂，那人幸好沒一命嗚呼，圍觀者叫好聲如雷；但當小姑娘手托著銅鑼求賞時，大家一哄而散，我覺得不忍，放了五塊錢，那時五塊錢最少可吃兩大碗牛肉麵。

蛇肉攤位最具吸引力，因為現殺現賣，圍觀者特多。殺蛇者是一位年約五十、身穿小背心的平頭漢子，老婆在後面屋裡烹調。他的工具很簡單，一個附有銳利鐵勾的木架，身旁一張工具桌，後面牆壁上有塊標示價目的小黑板，地上擺著兩個網狀鐵籠，分裝毒蛇與無毒；各色各樣的蛇在裡面鑽來擠去好不親熱，雖然約束於籠，奈何不了我們這些觀眾，無毒蛇依然教人望而生畏，有毒的更令人毛骨悚然。在「法場」前面，放有三排小木桌木凳，僅供顧客邊享美味邊看特技。

好戲開鑼，但見這位殺蛇者依照客人的要求選蛇，當年還沒有今日專門捕蛇的鉗子，只憑赤手去探籠。無毒蛇當然不怕，笑談間伸手進籠慢慢挑選；輪到毒蛇則不然，只見他面色凝重，專心低頭探視，如果想要的蛇臥在底下，還得把籠子抖一抖，一抖動群蛇亂竄，只好等待牠們稍為安靜才敢動手。

看準之後，左手把籠上洞蓋一掀，右手電光火石般飛快地伸進去捏住蛇脖子，往外一拉，左手快速把洞口蓋上，接著把蛇的下頦往鐵勾上一掛；蛇因慘痛而不停地扭動，這時只見此人左手掐住蛇脖子，右手拿著一個鋒利小刀，在蛇脖子畫上一圈，然後雙手抓住蛇皮，猛力向下一拉，頓時只聽得「嘶」的一聲，整條蛇皮脫落。皮被人扒，其痛想必遠過凌遲，只見這條可憐的蛇發瘋地甩盪扭曲，屠夫卻無動於衷，接著慢條斯理開腸破肚。

蛇攤賣有：清燉蛇湯、爆炒蛇肉、生吞蛇膽以及蛇鞭瓷盅。蛇膽可明目，三蛇膽的效應更佳，蛇鞭可壯陽，乃某些男士所渴求，一個膽不貴，三蛇膽則不菲，蛇鞭更是極品，要價特昂，蛇分等級，愈毒愈貴。

➤➤➤夜市憶往（下）