《老照片說故事》一曲天倫歌 一世父女情

作者父親與少年勵志班。

由黄自先生作曲的「天倫歌」是父親最鍾愛的一首歌，當時是為了電影「天倫」而譜曲，講述的是孤兒的故事，前半段始於悲切悽愴的傾訴。一九四九年國民政府撤軍遷台，許多人經歷了生離死别的動亂後，從這首歌曲中找到了共鳴。

父親出生不滿八月即喪母，在爺爺和祖奶奶含辛茹苦撫養下成長。民國三十八年（一九四九年）隨大隊撤退前一晚，祖父特地端了碗麵進屋，叮嚀父親帶他一起走，沒想到兵馬倥傯，無法及時帶走爺爺，成了父親最沉痛的傷疤。這首歌抒發了父親的無奈和愧疚，不時聽他低吟，卻總是哽咽不成聲。

家裡買的第一張黑膠唱片就是「天倫歌」，每逢父親在家，總要聽上好幾回。政府遷台後，父親參加了警察 工作，擔起少年組的重任，在社會中竭力挽救迷失的年輕人。

我四歲生日那天，父親特地帶我去植物園，拍了照，寫下日期和緣由。回家後，他鄭重地把刑警證和工資交給母親說：「今晚四個幫派 火併，我得去現場。如果我回不來了，妳得堅強，培養阿琴成人。」

臨出門，父親又播放了一次「天倫歌」，唱針停在第二段。「莫道兒是被棄的羔羊，莫道兒已哭斷了肝腸，人世的慘痛豈僅是失了爹娘，奮起吧孤兒！驚醒吧！迷途的羔羊！」這回，父親没有流淚，整理了身上的中山裝，義無反顧地邁出了家門。

那晚，母親在燈下織毛衣，一向嫻熟的織針卻一再出差錯，八點檔的全省聯播結束了，她卻毫不自覺。幸好父親在破曉時分回家。從新聞瞭解到，父親單獨走入現場，報上身分，頓時一群人面面相覦，在一陣慌亂驚愕中，迅速地繳械。最後，藉著支援警力把四個幫派全用軍用卡車帶回少年組。

因及時阻止火併，多數的初犯得以全身而退。為了讓這些人走回正道，父親和市政府及教育局 協商，成立勵志班。在這短期的訓練班中，不僅找了名校名師輔導學業，並且鍛鍊心志，使許多孩子能順利脫離舊環境，插班進入正規中學。

勵志班第一期結業，在烏來山區露營，營火快燃盡時，有位學員站起說：「魯組長，我們有一個請求。」父親說：「快說吧，過了今晚，你就沒機會了。」「請組長唱首歌，軍歌、國歌除外。」全場屏息地等待下文，父親終於開懷地笑了，順應大夥兒要求，這一回，父親完整地唱了「天倫歌」，大家把父親包圍在營火旁，一遍又一遍合唱著副歌。

有學生說：「令尊雖然是位刑謷，卻擔起誨人不倦的教育工作。一直在犯罪的邊緣守崗，不讓我們越過法律界線。他從來不讓我們失望，努力為我們找學校借讀、寄讀。幾個月前，没有一個學校願意收留我們。現在，大夥卻都在他安排下進了公立中學。」

父親藉「天倫歌」走出陰霾，化悲傷為力量，把對祖父的虧欠全奉獻給青少年，將好勇鬥狠的幼苖從死蔭幽谷移植到陽光大道。