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興化的三年自然災害（下）

深沉

興化作為有史以來的糧食豐產大縣，縣委書記郭愚漢在省裡不得不誇下海口，確保興化畝產水稻上萬斤，在全省帶頭放了一個「衛星」。「新華日報」頭版頭條刊登興化縣糧食高產，成為全江蘇省的標兵。為此，江蘇省委特別獎勵興化縣兩艘小輪船（因為興化是水網地區，當時公路不發達）。

據乞討的農民說，他們（當局）派民兵到每家每戶搜繳糧食，全部搜走，一顆不留。家裡老弱病殘，啃光了樹皮草根，吃光了老鼠麻雀，最後菩薩顯靈，發現了白色的「觀音土」，餓極了就不顧一切，爭相吞食，吃下去卻拉不出屎來，最後硬是被撐死。有的滅門絕戶，有的路倒荒野，餓殍遍地，死亡無數，留在家裡的都死光了，尚有一口氣都不得不外出討飯。

興化乞討的農民遍布周圍各縣，特別是興化本縣。我剛剛回到興化，就看到一群憤怒的飢民，圍住縣委書記，要為死去的家人報仇。

圈子內的呼聲忽然停止，原來郭書記跪下了。畢竟中國的農民心地善良，當看到縣委書記都跪地求饒了，實在不忍下手，一個個隨下手臂，停止呼喊，但是眼光中怒氣未消，默默地瞪著郭書記踏上了開往省城的汽車，去省委另行受命，易地繼續當官去了。

到了家鄉，一次與同學逛街，天氣暑熱，各買一支赤豆棒冰去去暑氣。滿大街的人，大部分是討飯的。當我們走到一家燒餅店門前時，又看到一幕令人痛心的景象：一位衣衫破舊的人，當然是討飯的，正向那燒餅店快步走去，餅店職工（所有企業都是國營的，私人不准開店經營）以為是來了一位顧客，也沒在意。可是那人走近燒餅爐邊，立即抓起三只燒餅，將燒餅重疊起來，送往嘴邊大口咬起來，一邊向外逃跑，連續幾口已經剩下一半。當那位職工緩過神來，可怕的事情發生了，那職工抓起擀麵杖，劈頭蓋臉追打那個乞討的，那人也不管不顧，很快就吃完了三只燒餅，吃完燒餅後，他還回過頭來對著那個打他的職工在笑，因為疼痛，臉都笑歪了，滿臉鮮血不斷地從他的頭上、臉上往下流……。

在我們二人看呆了的時候，突然覺得手上的棒冰被身後兩隻手「刷」地一下，同時被搶走，兩人著實被嚇了一跳。再抬頭向周邊一看，滿大街幾乎都是討飯的，搶吃事件時有發生，也就見怪不怪了。

小小的興化縣，在這三年裡被餓死上萬人，按照「一九五九年至一九六二年全國各地非正常死亡情況」檔案中記錄的原始數，全中國死去三千七百五十五萬人，興化的萬人也包含在其中。

根據解密的氣象資料記載，那三年中國大部分地區都是風調雨順。中國大陸那麼大，也不可能產生全國性「自然災害」，而且連續三年！當局就這樣將人禍推給了「自然」。

中國農民的命不是命，是草芥，三千多萬人就這樣無聲無息地死去。

一九六二年七月的一天，前國家主席劉少奇對領袖說：「餓死這麼多人，歷史要寫上你我的，人相食，要上書的！」還說「好在歷史是人民寫的」。

二○○七年八月，一位義士寫出了「中國六十年代大飢荒紀實」一書，他就是楊繼繩先生。書中記錄了一九五九年至一九六二年三年裡，中國各地因為人禍而造成的飢荒實況。他寫的這本書的目的，就是為了替三千多萬餓死的冤魂立下一塊「墓碑」。

這塊「墓碑」在中國歷史上留下極其厚重的一筆。歷史是什麼？在這裡是帳單！是千年不朽、萬年不爛的欠據，欠債終究是要償還的。

➤➤➤興化的三年自然災害（上）

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