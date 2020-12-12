《老照片說故事》和老伴的幾個瞬間

作者夫婦一九五七年和母親與弟弟在杭州三潭印月留影 。

我和老伴一九五三年進入華東師大外語系，同一大班，公共課都在大教室一起學習，專業課分成兩個小班，她在甲班，我在乙班；雖然很多活動都一起進行，但我倆基本沒有什麼交流。畢業後我們九人支援陝西，一九五八年我們步入婚姻殿堂，現在「鑽石婚」也已過了兩年。回憶往昔，有幾個瞬間印象深深難忘。

一九五四年元旦，我們大班舉行聯歡會，同學們各自出節目，記得她和班上幾個女同學表演舞蹈。我注意到，她的兩根辮子垂下長過腰，轉圈圈時辮子合著節拍悠然蕩起，那一瞬間的情景給我留下深刻印象。

不久團支部召開大會，討論她的入團申請。她敘述自己出身基督教家庭，父親是牧師，她自幼虔誠基督教信義。我在評論發言中鼓勵她說，家庭出身自己無法選擇，革命的道路卻是由自己決定。多年後，她回憶我當時的發言給她留下印象。

畢業以後我們九人支援陝西，初到時住在教育 廳的招待所裡，一周後，廳裡找我們談話，進行具體的分配工作。輪到我進去談話時，她正在門邊專心看牆上的布告，我走過她旁邊時，拍了拍她的肩膀，示意輪到我進去談話了。這無意的一拍，也許隱含著對未來永結同心的暗示吧。這一瞬也留在我的記憶裡，永誌不忘。

她分派到離西安二十公里的咸陽，我則遠赴鄰近內蒙沙漠的米脂，從西安去米脂，乘坐火車和汽車 需要四天。由於都是初任俄語教師，教同一教材，初期書信裡常交流教學中的問題和體會，後來信件往來日趨頻繁，雙方情愫自然滋生。

一九五六年冬寒假期間，她邀我南下關中，到她的學校和老同學聚會。期間我們同訪西安周圍的幾位老同學，心情愉快。其中她的大學女伴有一輛美國 牛頭牌自行車，她突發學車的願望；我已騎車多年，是個老手，就熱心幫她學車，扶著車在後面推，慢慢鬆開手，大冬天汗流津津，但心情甜蜜。

返回咸陽，我們又多次交流，傍晚到渭河邊散步，河水東流，臨別之夜，談至夜深，我們沒有什麼山盟海誓，但已經清楚表露以心相許。第二天起床時，離火車開車時間已近，慌忙背著行李奔赴車站。五○年代春節都是長長的加班鐵棚車，車廂遠離月台，車門高高，我把鋪蓋推進去，自己再往上爬，她在下面用力幫著推我一把，我才順利上車。當天下午火車到銅川，我在窯洞旅館灰暗的燈光下給她寫信，描述那天的心情，那情景終身難忘。

一九五七年夏，我們相約回南方老家見父母。在蘇州，她雙親邀我們去獅子林，那裡的假山中洞穴相連，設計巧妙，時時只聞其聲不見其影。我們在洞中彷彿捉迷藏，體驗熱戀中的情趣。

在杭州，母親看我把媳婦賺回來了，不知有多高興。隔天媽媽和弟弟興奮地和我們坐西湖遊船一起到三潭印月，在九曲橋上留影，現在母親和弟弟都去了天國，我看著照片，追思那時情景，緬懷母親和弟弟。

在蘇杭的那個暑假是我們婚前浪漫的時刻。婚後，我們忙於革命工作和政治運動，下一代也一個個出世，生活中多的是忙碌，少的是浪漫。現在我們正跨入九十高齡的門檻，回想生平那些美好瞬間，倍覺此生不虛。