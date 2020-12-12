夏天來臨，氣候驟變，剛才還是晴空萬里，烈日高照，轉眼就烏雲密布，氣溫一下降到零度，怪不得有人說「夏天穿棉襖」。冬天還未到時，這裡就早已成為地地道道的北國風光，萬里雪飄，清晨出操歸來，每個人都凍得臉紅手麻，尤其是夜晚站崗，更是凍的人全身發抖。儘管如此，大家毫無怨言，堅守崗位，紋絲不動。好在部隊為我們每個人都配發了皮大衣、皮手套、皮帽子、毛皮鞋和一床七斤多重的棉被子，外加毛毯，晚上睡覺還有火牆火爐。

這種惡劣的環境不但沒有嚇到我們，反而練就了我們的意志力。大家加班加點，無病拚命趕，有病堅持幹，力求多加工模板，多捆扎鋼筋，為國防建設出力。記得有一次，我感冒發燒到了三十九度，吃不下飯，渾身無力，衛生員為我開了病假條，讓我好好休息，可我回到班裡吃了點藥，又接著去幹活了，事後被評為硬骨頭式的戰士，還當上了副班長。我們在正常工作的同時，還經常早起晚睡，做好事，而且很少留名。比如說為別人洗衣服，替身體弱的戰友站崗，打掃衛生等。

我記得很有意思的事情就是清運糞便。那年冬天的一天清晨，我和一名戰友悄悄起床，冒著嚴寒來到糞便池準備清理這裡的糞便。我用隨身帶來的鐵鍬向下一挖，誰知凍得發硬的糞便像是塊石頭紋絲不動，無奈之下，我倆找來十字鎬和鋼釬，一人用鎬，一人用鋼釬撬，費時多分四十多分鐘，終於把糞便一塊一塊的清理出來，並用手推車運走。

總之，哪裡有活兒，哪裡就有我們的身影。就這樣在茫茫戈壁灘奮戰了近兩年的我們，隨後又來到中國 的大西南，投入到現已對外開放，聞名中外的「八一六工程」建設之中。

我們在戈壁灘的工作生活過程中，雖然吃了不少苦，受了不少罪，但始終無怨無悔。這段特殊的經歷磨練了我的意志，培養我吃苦耐勞以及團隊合作的精神，為我以後的成長打下堅實的基礎。

➤➤➤奮鬥在戈壁灘（上）