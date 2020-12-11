興化的三年自然災害（上）

關於大陸三年「自然災害」，國家檔案「一九五九年至一九六二年全國各地非正常死亡情況」的文件，早就解密。故鄉江蘇省興化縣的災害尤其嚴重。作為興化人，當時我親眼目睹了令人揪心的幾個場景，現在憶起那滿目瘡痍，餓殍枕藉，還是不堪回首。

一九六二年我在故鄉的鄰縣東台任代課教師，暑假打算回去看望母親。在前往車站的路上，經過東台縣副食品公司門口，看到許多人聚集在公司的大玻璃櫥窗前；走近一看，原來大家在看一位裸著上身，露出肋條的窮人，雙手抓著幾只高級月餅往口中塞，其實嘴裡已經被塞得鼓鼓的，手臂上流著鮮血，順著臂肘往下滴。

據說此人是從興化來討飯的農民，面黃肌瘦，看到玻璃櫥窗裡的高級餅子，忍不住撿來一塊破磚頭，使勁砸破厚玻璃，不顧鋒利、狼牙鋸齒般的玻璃縫口，伸手進去抓出餅子就狼吞虎嚥起來。周圍一眾，有的在議論：興化人怎麼出來討飯？其他大多都默默地看著，不少人露出憐憫的神情。

去車站的路上，都聽到人們在講：這些滿大街的討飯花子都是從興化來的，他們家裡人都死光了，外出討飯還能留一條命。

我聽了深感詫異又感羞慚，故鄉興化有上千年的歷史，從來就沒有鬧過什麼飢荒。興化縣地處江蘇省、蘇北里下河地區，該地區水網密布，地勢低窪，特別適合種植水稻，自古以來旱澇保收，一年熟、三年足，也就是一年豐收，夠吃三年。

即使在民國二十年（一九三一年）唯一的一次發大水，整個興化縣城都被水淹了，但是興化農村照樣收穫浸在水中的稻子。怎麼現在會發生飢荒、而且連續三年，餓死人無數？

來到興化下車，剛出得車站，就聽到一片呼聲：「打死他、打死他！」。眼前又出現一幕奇怪的場景：一大群人圍成一圈，一個個豎起手臂，攢著拳頭，不斷呼喊。我撥開一條人縫往裡瞧，原來圈子中間有一個人，看打扮，穿的一身淺色中山裝，應該是一位幹部，雙手打恭，向周圍人群不斷恭手，口中不住地說：「對不起！我對不起興化人民！我有罪！」

周圍一群人，都是面黃肌瘦，衣衫襤褸，瘦削的臉龐兩隻眼睛特別大，個個都露出激憤的怒火，瞪視著中間那個人，看樣子大部分是農民，其中很多人在喊：「打死他！打死他！」、「郭愚漢是殺人犯！打死劊子手郭愚漢！」呼聲一片。

郭愚漢何許人也？他就是興化縣縣委書記，在報上看過他的消息，是江蘇省的名人。

在一九五八年「大躍進」運動以後，緊接著當局搞浮誇風，虛報糧食產量，全國媒體大肆宣傳，竟然吹噓出畝產水稻三萬六千斤。那位中央最高領袖，原本就是湖南鄉下的一個農民，明明知道糧食畝產不可能達到這麼高，可是還不顧事實地下「最高指示」：「人有多大膽，地有多大產」。上有所好，下必甚焉。浮誇造假，盛極一時。

按照國際形勢，中國 當局需要向世界輸出革命，支持亞、非、拉小國家，他們的人民正在「水深火熱」之中，作為一個大國，應該支援他們的糧食。

據解密檔案記錄，就在大飢荒的三年裡，中國向其他小國家輸出糧食達四百多萬噸。這些糧食從哪裡來？從國內浮誇風來！向農民徵購糧食，就按照浮誇虛報數字強徵暴斂，最後將農民賴以活命的口糧也全部徵走，還遠遠不足以完成指標。

➤➤➤興化的三年自然災害（下）