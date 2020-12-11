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《老照片說故事》天安門上的照片

文、圖╱周鴻猷
天安門上掛著一張蔣介石的照片。
天安門上掛著一張蔣介石的照片。

一九六三年冬，負笈留美，所攜帶的貴重物品只有三樣，相簿一本，便是其中之一，因為裡面有很多在念小學、中學和大學時代所收集的照片，包括南京和故都的許多名勝古蹟。成家立業之後，友人來訪，沒有什麼好招待，常常把這本相簿拿出來獻寶。

有一天，一位朋友突然指著相簿裡的一張照片說：「你看！你看！」，我一看之下，不覺一驚，原來天安門上掛著一張蔣介石的照片。她說這是一張稀有的照片，因為現在天安門上掛的是毛澤東的照片。的確，這是一張稀有的照片，抗戰時期及勝利之後，中國大陸一直是由中華民國統治，一九四九年之後改為中華人民共和國，天安門上的照片怎麼可能不變呢？  

日本投降，二戰之後，我們家從貴州都匀搬到廣東廣州，之後又從廣州搬到故都北平，就是現在的北京，住在西單西鐵匠胡同；那時我正在念小學四年級，便轉學到在天壇附近的北方小學。學校離家較遠，不方便回家用午餐，母親常常讓我帶玉米粉做的窩窩頭，或是給我一些零用錢叫我自行解决。

天壇附近有很多雜耍，中午常常去玩，順便就用零用錢買了一些喜歡的東西，相簿裡面的照片便是那時買的，有天壇、九龍壁、石舫、長廊、天安門等二十多張。在台灣出國之前，把這些照片整理後放在相簿裡面，前面還用四個仿宋體的工程字「故都風光」標明。會寫工程字是因為我和抗日遠征軍名將孫立人一樣，在大學念的是土木工程。

天安門 台灣 北京

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