一九六九年二月，我們來自同一地區的三百多名新兵乘坐一列軍用悶罐火車，經過幾天幾夜的長途行駛，來到了中國 的大西北。列車到達甘肅酒泉，我們按照所分配的連隊，轉乘汽車 ，又奔波了幾個小時，終於到達了總連隊。

臨下車前，接兵首長興奮地告訴大家，「戰友們，我們到家了。」我們激動地跳下車，一下就傻眼了，這哪有什麼家呢？除了幾頂新帳篷，就是一望無際的戈壁灘，什麼遊覽繁華的大都市、觀望遼闊的大海……，幻想全成了泡影。大家頓覺冷水澆頭，渾身涼了半截。

好在我們都是來自勞動人民的家庭，從小吃苦耐勞，又經過嚴格審查才得以批准參加這裡的特種工程兵部隊。所以大家很快就平靜下來，準備迎接這裡的挑戰。

據老兵們透露，我們進駐這裡是為了新的西北設防，所以沒有現成的營房，必須靠自己白手起家，在一無所有的戈壁灘上建造營房。

在戈壁灘上建造營房沒有什麼外援，我們只能就地取材，第一步就是先弄好土坯。大家將挖好的戈壁土堆成圓形，撒上細稻草，讓運水車澆水浸泡，然後脫去鞋襪，捲起褲腿，跳到浸泡的泥土中，用雙腳一下一下的踩壓。

三月初的天氣是零下三、四度，別說大西北，就是我的老家長江下游的天氣也是凍得叫人直咬牙，更何況我們的雙腳還踩在冰冷的泥土之中。

儘管這樣，大家仍然咬緊牙關堅持著，心中只有一個念頭，早日建成營房。

白天還好說，到了晚上，受凍的雙腳被熱水一泡，疼痛無比，實在讓人難以忍受。因為此時的雙腳已經凍裂得一道一道的口子，有些裂口像嬰兒的嘴那麼大，可是大家咬咬牙也就挺過去了，第二天照常幹活。

戈壁灘上白天的氣候乾燥無比，用模具做磚，不到三天就晾乾了。為了盡早住進營房，老兵們自告奮勇地當起壘牆師傅。我們這些新兵自然就成為小工，運送沙漿。在家裡曾經幹過泥瓦工的新兵們，這時也就派上大用場了。

經過幾十天的奮戰，四排營房初具規模。到了最後，大家帶上泥漿，爬到房頂用泥土泥漿平平整整的抹在上面，防止風雪侵襲。我所在的一排二班住的是一個大房間，房內不光有土炕，還有火爐火牆，一走進去，就感到熱氣撲面，全身溫暖。

營房初步建成後，連裡又組織大家興建蓄水池、儲糧庫、菜窖，還開挖了幾處糞便池。有些班還在營房外栽起了一排排的小白楊，象徵著我們要扎根西北的決心和信心。

連隊營房落成後，我們隨即投入到繁忙的施工當中。

我們連隊是加工單位，主要負責為工程加工模板和鋼筋，這些活雖然比不上在一線施工那麼辛苦，可戈壁灘上惡劣的環境依然讓人吃不消。比如說氣候吧，春天這裡既沒有萬物復甦，也沒有鳥語花香，只有那寒氣襲人，沙塵飛滾。

可惡的沙塵經狂風一掠，天昏地暗，幾米之內，根本無法看清對方的面孔，而且全身上下都沾滿了沙塵。這真是地面不長草，風颳石頭跑。

➤➤➤奮鬥在戈壁灘（上）