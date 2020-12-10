上世紀七○年代初中期，我高中畢業後在家勞動，曾擔任過大隊和生產隊的幹部，負責和分管的事情不少，當時感覺最難的，是每年年終時催收副業款。

以前生產隊時，除了隊裡田地間的各項生產以外，其他的就屬於副業了。在我們那兒，像手工業、農副產品加工業、磚瓦製造，還有運輸、屠宰、理髮、季節性銷售有關產品等，都屬於副業。

個人的副業款怎麼計算呢？那時隊裡工分值太低，像我們生產隊，平時工分額定的低，年終工分總量少些，每個工有三毛多錢，表面上看比相鄰生產隊要高一點點，也就是兩、三分錢而已。至於交副業款，本地各個隊一樣，交一塊錢記上一個工。這副業款無法按實際天數算，都是估算的；說實話，隊幹部們都有同情心，這時都是朝低的算。比如說，磚匠、木匠、竹匠等，一年交生產隊八十塊錢，隊裡給記上八十個工；做磚瓦是季節性的，一般是交三十至四十塊錢，記三十到四十個工。如此估算是不高的。

每年過年前，討論副業款的幹部會一開，作為生產隊出納的我，就把交副業款的表格貼到隊部的牆上，以告知有關社員該交多少副業款，哪一天之前應該完成。接下來的日子，很少有人主動來我這兒交款的，往往是我一家一家去收，可也難以如願。人家抵擋的理由多啊，像外出做磚瓦的，總是說，那邊窯上沒給錢，自己拿什麼交呢？平時做工匠的，也會說以前做的幾個錢都用掉了，手頭現在沒錢啊！如果某家出了點事的，比如有人生過病，這理由大了去。最後，都是一句話，隔些天再講吧，我想想辦法。

等到再隔兩三天就要分紅了，副業款總沒收齊，還差一大截，我只能去了一家又一家，這次是去討要！大多數人都嘟著嘴對著我叫，「一塊錢記一個工，太少了，只有三分之一啊！」我先不聲不響地坐一陣，然後說給他們聽：「三角多錢與一塊錢相比，是只有三分之一，這不錯的；可你們搞副業時，隊裡的生產勞動，是其他人幹的，還有上上下下許多事情，像國家下達的任務、上級布置的工作，群眾反映的問題，也該有幹部和社員們去幹、去處理吧；如果大家都去找副業，田地裡的事情哪個去做，糧食怎麼生產出來，大家還有吃的嗎？」

聽我這樣一說，有的人不再聲響，從衣袋裡摸出鈔票給我，我則趕快遞上早已寫好的收據；有人則是長長地歎口氣，返回房間，摸索了好一陣，才緊緊地捏著多張小票出來，一張一張地數給我，樣子很不情願；也有個別的，到這個時候還把頭一抬，不理睬我，口氣很硬，說就是沒有。好好勸說幾句，他還沒有表示，我就站起來要走，撂下一句──「那我只有如實向隊長匯報了，後天要秤工分糧，大後天分紅，你不交副業款，隊裡會給你嗎？」聽我這樣一講，見我起身要走，他倒也急了，忙拉住我，慢慢地從袋裡摸出鈔票，又突然塞到我手裡，嘴裡說著「交吧交吧」，然後背過身去，長歎不已。

回憶這難收的副業款，主要是那時候經濟欠發達，賺錢門路太少，要人家把好不容易弄到手的一點鈔票交出來，那真是如同剜人家的肉。改革開放後的變化，確實是翻天覆地，農村裡賺錢的路子太多了，就是老實人、缺文化的，只要肯幹、不怕吃苦，賺些錢沒問題，生活也過得很滋潤；如果頭腦靈活，做生意、辦企業，那是蒸蒸日上，紅紅火火。農村中收副業款的事兒，早已一去不復返啦！