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電筒照田雞的刺激

平記

一直以來，農村人照田雞，只舉起火把或提著燈籠，照其白色下顎，亦即是說「照近不照遠」，所以收穫非常有限。

時光倒流，回到文化大革命前夕的困難時期，我離開學校返回鄉下務農，正好趕上了村中人照田雞的熱潮；他們捨棄了燈籠，而改以五個電池的手電筒為工具，一下子把效率提高了不知多少倍！毫不誇張地說，這真是一場「技術大革命」呵！

眾所周知，五個電池的長電筒發出的強烈光芒，黑夜中可以把十丈範圍內的物體看得一清二楚。更重要的是 ，用電筒不再只限於照到田雞的下顎，而是專注於兩點並排的小小紅眼睛，很遠很遠便可以望見，非常清晰！而田雞被照之後，立即原處伏下，一動不動，此時只要認清地方，飛奔過去，便可以手到擒來，牠們也乖乖就範，絕對不會極力掙扎，試圖逃走，所以越捉越得心應手。

而我學會了這門「絕技」之後，有一晚更無意中發現了一個「天大的秘密」，那就是 : 過了午夜，就是田雞交配的時刻，所以遠遠用電筒照過去，便見小小紅光由兩點變成四點，一次捉到過一公一母，可謂「特大豐收」也！

就這樣，我們每晚背著竹簍子，手握長電筒，在春耕鋪滿泥頭的水田中，一往直前，四處掃射，搜尋田雞的蹤跡。銜枚疾走，走著走著，往往踏入了隔鄰公社的範圍，正是不折不扣的長途跋涉，但為了收穫更豐，也顧不了這麼多，反正即使「踩過了界」，也無人來干涉，因為村中人一早有默契，絕不會把這門「先進技術」傳授給外人，所以根本不存在「爭食」的問題，別村的人看見我們用手電筒在黑夜中「掃來掃去」，明知是捉田雞，也只有羨慕的份兒而已！

經過大半夜的不停奔跑，回程時往往疲憊不堪，但聽見所捕獲的大堆田雞在背上的竹簍中不停撞來撞去的聲音，便覺得即使再辛苦也是值得的了，那怕第二天還要工作，也心甘情願，毫無怨言。

而次日，大家在田間勞動時，也會交流經驗，興致勃勃地談到昨夜大約捉到了多少斤，喜悅之情，溢於言表。

毫無疑問，因為全心全意專注在夜晚的照田雞「副業」上，以致日間下田勞動時無精打采，呵欠頻頻，敷衍塞責，是常有的事；而生產隊的頭頭，也心照不宣，有些大膽的，甚至豁出去隨大流，毅然加入了我們的行列，反正也不存在什麼「知法犯法」的問題。那年頭，大家實在窮怕了、餓怕了，心中想著的就只有一條 : 多捉田雞，多賣錢。再買點番薯、芋頭之類的雜糧，來填滿飢餓的肚子，便什麼也不顧了。

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