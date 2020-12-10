《老照片說故事》琴瑟和鳴憶雙親

作者父母近四十年前在台灣自宅，拿著麥克風，唱歌自娛的照片。

看到近四十年前，父母在台灣 自宅，拿著麥克風唱歌自娛的照片，不禁想起當年家人歡唱的美好時光。聽母親說，投身空軍的父親，當年調駐陝西漢中時，和一批空軍健兒，對母親就讀的女中學生展開猛烈追求。母親會決定嫁給父親，除了精誠所至，金石為開外，父親出色的歌喉是他雀屏中選的原因；約會時，父親輕柔地引吭高歌「在那遙遠的地方」、「康定情歌」，深深打動母親的芳心。

隨著戰事吃緊，父親調防回成都在即，還差兩個月就畢業的母親，竟毅然決然辭別父母，彷彿電影 情節一樣，為愛跟隨父親遠走他鄉；雖然婚姻一路走來，她從未後悔，但造成外公、外婆當時措手不及，卻是她一生的虧欠。

母親從小熱愛音樂，小學時就喜歡在書桌邊緣，用筆畫線代表琴鍵，自「彈」自唱，所以曾在國小代過音樂課。

我們家買的第一台機器就是風琴，多少個停電的颱風夜，別人家也許是打麻將或玩撲克牌，我們家卻是藉著燭光，在母親的風琴伴奏下，輪流唱歌；輪到爸爸時，他總愛唱國父紀念歌：「我們櫃（國）父，首創革命，革命血如花……」。

媽媽抗議，太傷感了，叫爸爸換首輕快的歌曲，他就會唱空軍軍歌：「凌雲御風去，報國把志伸，遨遊崑崙上空，俯瞰太平洋濱……」，唱到「同志們努力努力」我們一起加入，以壯聲色。爸爸愈唱愈帶勁兒，媽媽的指揮癮跟著發作，琴也不彈了，乾脆站起來指揮，小客廳儼然變成愛國同心晚會。

媽媽會信主，也是因為剛到台灣時思鄉情切，走在街上，被教會傳來優美的聖樂吸引，於是情不自禁地走進教會。拜父母遺傳之賜，我們陸續成為教會詩班的基本骨幹，所以家庭團聚時，手足混聲合唱，絶對是不可或缺的節目。

父親辭世後的第二年，母親切除甲狀腺癌，雖然講話依舊聲如洪鐘，卻再也不能引吭高歌，一生唱歌不輟的她，雖深以為憾，幸未消沉喪志，她藉著反覆聆聽，以前錄下跟父親合唱的帶子，回味過去，思念父親；電腦技術高超的妹妹，最近剪輯整理放在YouTube 上；每次點閲，深感音容宛在，緬懷親恩，無以為報，只有謹記他們榮神益人的遺訓，度此餘生。