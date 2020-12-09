天津名鎮鹹水沽，是海河邊上一塊豐腴寶地，明燕王掃北，帶來大量人口，在此開枝散葉，繁衍生息。作為海運碼頭、漕運中心，商貿交易繁榮，至今有六百年歷史。

漕運發達之地，碼頭文化盛行，清朝末年，韓盛明在江湖裡頗有盛名。他自幼好武，臂力過人，二十歲上便考上直隸省武舉人；北洋時期，官居北洋新軍二鎮統領，轄萬人之眾，後因遭政敵彈劾 ，而告病還鄉。韓盛明在家鄉鹹水沽購買田產，蓋起了一座「穿靴戴帽」的青磚大宅，過著員外郎的生活。

韓宅位於黃家胡同，傳說這是全鎮最整齊的胡同。韓盛明做鄉紳時，保護鄉鄰，因他的威名，漕運的大船進出安全至極，官匪秋毫無犯，家鄉人尊稱他「韓三爺」。

我奶奶生長在黃家胡同，提起韓三爺，她總是先挑起一個大拇指，說起他是一個義人。民國初年，山東遭災，大批難民闖關東。韓三爺看路過的災民苦甚，特別騰出海河邊一處宅子，給路過的難民打尖，供食宿。更為人稱道的是，難民臨行的時候，韓三爺給每個難民二十斤糧食、一袋鹹菜、一件棉襖、一塊大洋。

奶奶出嫁後，經常帶著孩子回娘家省親，那時韓三爺已經作古，大半個黃家胡同依然是韓家聚族而居，韓三爺的故事代代流傳。

我父親說他十二、三歲時，經常自己跑去黃家胡同看姥姥和姥爺，每次臨走時姥姥從大襟裡摸出一個大子兒，塞在他手裡。出來黃家胡同，就是老街，街上賣豆漿、油條、炸糕、芝麻燒餅、薄脆、牛肉包子、糖葫蘆、梨膏糖……一個大子兒足夠他吃個肚圓，如果想吃海貨，可以買手掌長的一對大對蝦。

有年寒冬，奶奶重病不起，爺爺不在家，伯父剛十歲就披著蓑衣，冒雪走六里路去姥姥家求救。姥姥小腳，出不得門，姥爺親自去藥鋪抓藥，又買兩斤熱騰騰的羊肉包子讓外孫揣在懷裡，叮囑他趁天黑前趕回家。父親一次次去村口張望，看風雪裡有人影，跑去迎接，伯父從頭到腳都是雪花；進到屋裡，從懷裡掏出包子，還是熱的。黃家胡同留給父親的是又酸又甜的滋味，他說過很多，我記得很少。

我小時候隨奶奶回娘家走親戚，對黃家胡同頗有好感。首先黃家胡同都是單門獨院，各家雙扇的大木頭門總是關著，偶爾有人進出，步履輕，說話輕，關門輕。胡同平鋪著黃沙土，卻無煙塵，樸素靜氣。

其次，黃家胡同家家種樹種花，夏天綠蔭蔭的，敞開門院裡有香有色，這種清雅我在別處沒見過。

那時奶奶的父母都已經過世，黃家胡同是舅爺（奶奶的弟弟）和舅奶的家，院裡還住著奶奶的五叔，一輩子沒結婚，老來依著侄子過日子。也許是年輕時過勞，老來他的腰彎得誇張，臉朝著地，看人要仰視。沒見他閒著，要麼伺候那兩盆大石榴，要麼給牆根的花澆水，要麼修剪葡萄架，要麼拿笤帚輕輕掃院子，一個方正的院子給他收拾得整潔有致。

我偷偷溜進老人的房間，裡面黑黢黢的，一鋪大炕占去半間屋，一個炕桌和兩把椅子，屋裡肅穆得嚇人，我趕緊跑出來；站院裡端詳，窗戶是稜花木格子，糊著白紙，怪不得屋裡昏暗。聽家人說，原來那是書房，稜花格代表雪花，取寒窗苦讀的寓意；文革中紅衛兵砸了玻璃，老人不讓重裝，怕再被砸，就糊了白紙擋風寒，這下真成寒窗了。

我上小學時，我們家搬到「解放里」胡同，和黃家胡同正對著，兩條胡同中間是鎮上的老街，更名為「建國大街」，解放裡胡同口一邊是「大紅門菜店」，一邊是「建國大飯店」。從名字上可以看出強烈的紅色時代印記。那時主張愈窮愈光榮，我們全家老少都光榮極了。建國大飯店賣豆漿、油條、炸糕，每天免費聞香，光榮的我們昂首走過，鮮有問津。

小小的我心裡又納悶，奶奶的祖上有怎樣的經歷，又是如何興家立業，可以在黃家胡同占有一席之地，和韓三爺毗鄰而居？然而我不敢問，那時有點房產土地股票 都是很不光榮的事。時移事遷，數十年彈指一揮，現在已經無人可問。

經過大規模拆遷改造，黃家胡同已夷為平地，祖輩的悲歡興衰，都淹沒在歷史煙塵裡。我念舊，寫出來，給黃家胡同留個影兒，讓韓三爺的義氣和胡同的靜氣長留人間。