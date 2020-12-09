農村人民公社時期，吃大鍋飯，社員缺乏集體生產勞動的積極性，極其嚴重地束縛了生產力。每天出工幹活，都要生產隊長吹哨、甚至挨家挨戶喊叫，集合後男社員大都要從口袋裡摸出裁好的紙，捲上菸葉抽上一陣子；女社員則手裡拿著正做著的針線活，磨磨蹭蹭走到地頭，已是大半晌了，幹不了多少活，就要回家歇晌吃飯去。

幹活時間短不說，幹起活來還非常粗放。夏收時節雖然上坡早一點，但是一片麥地割完後，往往地裡落下一些成熟的麥穗；秋收時節刨地瓜，地裡也會常常落下一些沒有刨到的地瓜。本來產量就不是很高，再落二撇三的不夠珍惜，肯定影響了產量。反正不是我自己的！無人拿這當回事。

當時的城裡人，正實行著糧食按人計畫供應，憑糧食供應證買糧，成年人每人每月二十四市斤粗糧（逢年過節每人才有幾斤細糧）。有的省份，如山東還曾經實行過兩月供應的糧食吃三個月的措施；在無任何副食品可食的精況下根本吃不飽，只好以野菜填充肚子。幸好在我們北方產麥區，麥收時節，城裡人有到近郊拾麥子的傳統習慣，左鄰右舍相約，三五成群軋伙著到已收割的麥田裡去拾麥穗，其情其景比十八世紀法國大畫家米勒的名畫「拾穗者」，可熱鬧多了。

滿坡三三兩兩挎著盛器的人，此起彼伏彎腰、低頭，伸手把地上零落的一個個麥穗拾起來放進盛器裡。手疾眼快的人，一天拾的麥穗能脫出五、六斤麥粒，手腳慢的也能拾到二、三斤。一周至十天左右的拾麥期，多者能拾到四、五十斤。用這些小麥換成麵粉，既可填充平日糧食供應沒有細糧的空缺，偶爾還能吃上一頓細糧改善一下生活。更重要的是，能確保逢年過節有包餃子的麵粉。

當然，在那個糧食緊缺的年代裡 ，拾麥穗也不是一帆風順的。城裡人經常拾著拾著就被人呵斥驅趕。驅趕他們的人是當地的社員，他們有著絕對的優先權，對城裡人說 ：「等我們拾過後，你們再拾吧！」更有甚者，把城裡人已拾進盛器的麥穗充公，實為收歸己有。

秋後，又是城裡人興高采烈的季節。因為這時左鄰右舍、三三兩兩的人又可以軋伙著去郊區倒地瓜了。何為倒地瓜？就是把社員已刨過地瓜的地方，再用掀鐝重點翻一遍，撿起他們落下的地瓜。因有倒來倒去之意，所以謂之倒地瓜。

倒地瓜與拾麥穗不同 ，前者需用工具，還要付出比後者更重些的體力，才能把深藏的地瓜倒出來。有經驗者，在已刨過的地瓜地裡，若看到一根露頭的根狀物，就可以循根挖出一個個地瓜來 。這種地瓜因為離主株較遠，謂之「賊地瓜」。社員落下的地瓜，大都屬這一種。無經驗者隨意挖掘，拾著拾不著就要憑運氣了。可以倒地瓜的時間有大半個月，有些家庭全員出動，倒一、二百斤的戶不算稀罕，那可是五斤生地瓜抵一斤糧的年代啊！有了這些地瓜，冬天的日子就好過了。

拾麥穗、倒地瓜，我都是曾經的參與者。所以有上述的體驗、見聞和感悟。