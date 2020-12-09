《老照片說故事》一○一忠狗的回憶

作者二十多年前參加公司的萬聖節裝扮比賽。

因為疫情 ，今年的萬聖節 特別安靜，沒有了孩子們穿上扮裝、沿著鄰里要糖「Trick Or Treat」的喧鬧，大部分人都是居家上班，公司也沒有了辦公室裡萬聖節的派對。整理檔案時，忽然跳出了一張被我遺忘的照片。那是二十幾年前做事的一家公司，每年在十月底要舉辦一個萬聖節扮裝比賽，可以個人或團體參加。獎品通常是一家知名飯店的禮券。

我們那一組全是女性，相處非常融洽。尤其是葛麗絲，她是個點子王。有一年十月初午餐時間，葛麗絲號召大家開會，她拿了一本迪士尼童書「一○一忠狗」，並說：「我們今年就來扮演這個主題吧。我來扮庫伊拉那個女魔頭，衣服配件都是現成的，買頂假髮和做一個長嘴菸桿就行。朵拉（我們經理）妳借件先生的黑西裝，再找頂小扁帽，扮做捕狗人。我會去買些白底黑點的布來替其他人做狗的上衣、印花布做狗環、白絨布綁在頭上，大家都有白長褲白球鞋吧，成了！妳們將會是最可愛的大麥町狗狗。」

我們那一組在比賽中出奇制勝，大獲好評，被其他同仁票選為第一，大伙兒享受了一頓大餐。那組除了我是華裔，還有義大利 裔、德裔、西裔、日裔、法裔……彼此在工作上互相幫忙，在閒暇時相約家人一起聚餐。雖然後來因為公司搬去德州，大家四分五散了，但仍記得我們擁有的許多快樂時光。想想現今的美國，種族分裂，疫情猖狂，人和人之間得戴上口罩，保持六呎的距離遙遙相望，看著這張照片不禁思之悵然。