長江客輪見聞錄（上）

一九八二年，文革的餘波尚未散盡，旅遊的意識尚在冬眠。說句有點悲情的話，在中國 農村，還有很多人一輩子沒去過縣城。那時乘坐長江輪的經歷，不亞於如今出國留學的震撼，那是人生的一大閱歷，是茶餘飯後的永遠經典。而那談資的載體，就是創於大清，長於民國，盛於八○年代，營運了一百多年的長江客輪。

話說那長江客輪，圓頭圓尾，上下四層，可載一千兩百多人。船艙又分四等，最高級的二等艙，老百姓有錢坐不到，只提供特殊階層。在極小的二等艙房內，有猩紅地毯、兩張單床、中嵌書桌、一張小椅、台燈電扇，僅此而已，但在當時已是「高大上」。

二等艙還有專門船員站崗，入口處高豎大牌：「非二等艙旅客不得入內」。牆上還釘著白底紅字的小牌，上書：「不准亂動」。也不知是何意，但給人的印象是神秘兮兮，威風凜凜，不覺聯想起電影 中官老爺出巡鳴鑼開道，高舉「迴避肅靜」的萬千豪氣。

三等艙開始接地氣，四張床，上下鋪，共住八人，並配有一個艙內洗手池，條件好的還有一個連膝蓋也擠不進的小書桌。四等艙八床十六人，沒有洗手池，要去船中部的公共洗手間。五等艙環境就差了，放著密密麻麻數不清的三層床，人聲嘈雜鼎沸，床前走道堆滿籮筐扁擔、家禽走獸，行路艱難。

但比上不足，比下還是有餘，那怕就是五等散艙，買「站票」，不入流，沒鋪位，旅客隨遇而安；幸運的就在狹小的甲板或舷梯處找個地方打個地鋪，天為被，地為床。早上打開艙門，遍地躺著人，滿當當，根本無法落腳。

船上開飯以音樂為信號，早飯奏「東方紅」，晚餐放「太陽島」，天天如此，很有儀式感。餐廳每份飯菜幾角錢，有四菜一湯，加白飯二兩，還不需交糧票。大菜有：炒土豆絲、炒豆角、辣椒肉片、山藥拔絲，外加醬油蔥花湯，這個高價在當時已很震撼，以至於看飯的多，吃飯的少。至於蛋炒飯之類，只有耳聞，不見芳蹤，據說那是二等艙的特供。

即使高價，那飯在我看來也是極不可口。記得有一次，我照例故意細嚼慢嚥，就等大人磨滅了耐心，揮手赦免。此時，一位安徽口音的老奶奶迎上來，擠著笑容說：「我好幾頓沒吃飯了，我替他吃了吧！」大人先愕然，後默然，最後揮揮手，帶我離開了，我望著碗裡那塊小肥肉，慶幸地與它告別。以後吃飯我都會留心老奶奶，但再也沒遇見她，據說她在池州下船。

➤➤➤長江客輪見聞錄（下）