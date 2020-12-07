我們那個年代，台灣 每個男生都要當兵。當兵有很多共同記憶，也有很多個人特別際遇。我最難忘的是一段不能對外說的戰爭，不是我，是我同事劉教官去參加的。

一九七二年我二十六歲，軍階上尉，在桃園陸軍兵工學校當教官。兵器組十多位教官，辦公室每人一個辦公桌；最後排有張辦公桌，從來都空著，桌上有塊名牌「少校教官：劉○○」。每次我從旁經過，都會納悶他到底是誰，怎麼從來沒見過。

有一天休息時間，我忍不住好奇問老教官梁少校，他在兵器組十多年，組裡的事他最清楚。「你說的是劉教官，他是我們組裡的教官，國防部一年多前把他借調走了。」

「借調到哪兒了？怎麼那麼久都還不還。」「借去打仗了。」「借去打仗？八二三炮戰以來，台灣好多年都沒打仗了。上哪兒打仗？」我疑問。

「上哪兒打仗，這個我不能說，慢慢你就會知道。」梁教官賣了個關子。

有天一早進辦公室，那張空了好久的辦公桌，後面居然坐了一位從沒見過的長官。

「嘿！劉教官，你怎麼回來了。」梁教官一進門驚訝地看到他，大聲打招呼。接著進來的幾位老教官，也熱切的和他握手寒暄。

那張空的辦公桌，從未露臉的劉教官，完全沒有預期的，終於出現。

眾人紛紛問劉教官：「仗打得怎麼樣？」「合約還沒到期吧，怎麼就回來啦？」「我是逃回來的，命是撿回來的。說來話長，快上課了，你們先去上課，有空再詳談。」劉教官說。

那個時候，戰爭硝煙離台灣已遠，已是承平時代。我很驚訝同一個兵器組會有一位教官，遠走他鄉去打仗。那天下課，我和幾位教官纏著劉教官，想聽他說這段經過。

「劉教官，你和國防部簽的什麼約？」我很好奇。劉教官回道：「這是機密，我可以跟你說，但你不要對外說。我簽的約是去越南 ，參加越戰打越共。」

台灣派軍事援助團去越南，幫老美打越戰，軍中早有傳聞，雖然不能說，也不是什麼重大國家機密。我心底的謎揭曉了，原來劉教官是台灣應美國要求，秘密去參加了越戰。

「你說你是逃回來的，是怎麼回事？」我問。

這一問引出了話頭，劉教官說：「我剛到越南，在離順化不遠的弘莊兵工學校，訓練越南陸軍維修火炮。弘莊是個純樸的鄉下，當時那地方還沒越共，日子和在台灣過得一樣。沒料到今年年初，越共突然集中兵力，發動復活節攻勢，從北往南，奪取戰略要地順化。」

「越共攻陷郊區幾個鄉鎮，眼看弘莊守不住，就要淪陷，美軍顧問團緊急派車來教官宿舍，接我們去順化，再從順化機場 乘飛機撤退。我們只拿了些證件，其他東西都沒來得及帶，就上了車，往順化的路上，一路聽到零星槍聲。車剛進順化機場大門，後面就傳來『噠！噠！噠！』機槍聲。我知道機場是越共攻擊的重點，很快就要被越共包圍，開始緊張。」劉教官說起這段經過時臉色平靜，或許經過大風大浪，心情已沒太多波動。

戰爭故事大家都喜歡聽。他看我們聽的津津有味，接著說。

「那天機場有三架飛機，候機室拿到登機證，我排在第三架，最後一架。早上十點，載的都是美軍顧問的第一架C47運輸機起飛，越共還沒聚集，只有零星槍聲，起飛很順利。第二架載的是各國軍事顧問，幾分鐘後起飛，飛機還在跑道滑行，越共已集中附近兵力，部署在機場跑道外圍。飛機鼻輪剛離地，就陷入越共各種輕重兵器組成的火網，一朵朵炸開的砲彈，夾著黑煙火光，在飛機四周綻放。」

「飛機左搖右擺閃避炮火，突然，飛機發動機被一發火箭彈擊中，冒出橘紅火焰，一下子就栽在跑道盡頭，隨即響起巨大爆炸聲。」劉教官粗壯黝黑的雙臂，一手比著飛機起飛，另一手比著火箭彈擊中飛機的狀況。彷彿好萊塢戰爭電影的情節一樣，我們都聽的屏息靜氣，聚精會神。

➤➤➤不能說的戰爭（下）