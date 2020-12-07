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《老照片說故事》軍援留美憶往

文、圖╱王崝華
作者(右一)一九六二年九月在美國空軍後勤支援基地 McClellan AFB拍攝的照片。
作者(右一)一九六二年九月在美國空軍後勤支援基地 McClellan AFB拍攝的照片。

這張照片是一九六二年九月在加州首府沙加緬度北面七哩，美國空軍後勤支援基地 McClellan AFB拍攝的。其中的人物美國空軍上校H. E. Johnson（空軍後勤司令部戰鬥機工廠修護部主任），中間是中華民國空軍劉宗本上尉，右邊則是我。這兩位學員完成了十六周的F-100飛機結構翻修實習課程，正式接受美國空軍授予專長證書，兩人在此之前已經完成Amarillo AFB的學科訓練。

一九六二年，美國空軍正在幫助越南剿共，中華民國是美國堅定不移的盟邦，全民的決心與士氣是一定要反攻大陸恢復中華，與美國戰略方向不違背，因此得到軍援與經濟援助；我們學員也在本軍及美軍顧問團經過嚴格考核與口試，才能順利來到美國受訓，就個人而言是十分難得的機會與榮譽。

當時，在美國受訓的盟邦學員很多：越南、印尼、印度、伊朗、泰國、日本、沙烏地阿拉伯、巴基斯坦等國。美國當時國力充沛，多數國家學員都是在軍援項目下派到美國受訓，就像二戰還沒打完，美國仍然是自由世界國家的兵工厰一様，但敵人換成共產黨政權。

轉瞬五十七年逝去，不僅青年變成老人，劉宗本以少將軍階退休，我則於一九七六年移民來美，McClellan AFB也在二○○一年空軍基地裁併計畫中，變成一個都市公園，轉型成容納二百四十種不同行業的商城，每天有一萬五千人生活其中，享受鄕村小鎮的恬靜優美。

然而，迄今中美邦誼穩固，中華民國空軍仍然不斷派人來美參加訓練，只是現在是要自己交學費，沒有軍援了。看起來，似乎有點不合算；但是，為了捍衛自己國家人民丶自由丶民主、人權、法治，這樣的代價是應該付的。想想第二次世界大戰中，美國對中華民國曾經的付出，這半個世紀，美國的國用與日俱增，欠債累累數十萬億；畢竟，世界和平是大家的責任。

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