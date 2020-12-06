《老照片說故事》逝去的遺族學校

作者父親在一九四八年於遺族學校使用的學生名牌。

二○二○年十一月十四日，當全球許多地區還籠罩在新冠病毒肆虐的陰霾下，一群白髮蒼蒼的耄耋老人，藉由兒孫輩的攙扶，走進了位在台北市區的天成大飯店，特別為國民革命軍遺族學校（簡稱遺校）九十二周年校慶暨蔣媽媽逝世十七周年紀念，而布置的會場。老人們一如既往般地和相識超過一甲子的老校友和眷屬噓寒問暖，可惜的是，這次能出席的第一代長輩們愈來愈少了；而且據悉，這是遺校校友會解散前所承辦的最後一次正式活動。

這群校友們都是抗日聖戰先烈的遺孤。二次世界大戰結束後的一九四七年秋季，國民革命軍遺族學校在南京紫金山麓原址復校，有幸被各省教育 廳揀選的烈士後裔們陸續向南京集合，先父也在半年後憑藉著先祖父的撫恤令（先祖父劉作全於一九三七年在淞滬會戰中陣亡，得年二十八），自湖南省立第一中學高一上，轉入遺校高一下報到，和具相同背景的烈士後人同窗共硯，且沐浴在校長蔣介石先生和主席校董蔣宋美齡女士就近的關愛下。

豈料，不久後的一九四九年一月，因國共內戰局勢的逆轉，蔣介石總統下野，遺校奉命解散。留校師生在校務主任黎離塵少將的領導下，南下廣州。一九四九年八月，他們一行登上國防部 安排的金剛輪，自廣州黃埔港抵達台灣 基隆港，在這個東南一隅的蕞爾小島安定下來。

這三百多名流亡學生，在寶島台灣「上無片瓦，下無寸土」的新天地上，胼手胝足地為自己的未來奮鬥。他們始終不能忘情從神州大陸一路扶持的鐵桿兄弟們，所以在台北成立了遺族學校校友會，還發行「遺校校友通訊」作為凝聚彼此情誼的精神食糧。

蔣氏伉儷也曾親臨他們在台北三十周年校慶（一九五八年）的會場勗勉打氣。一九八六年，蔣夫人自美返台之際，還一一約見每位校友的小家庭，一同合照留念，「蔣媽媽」對她這三百名嫡系子弟的關懷掛念溢於言表！

可惜在時代的推移下，老成凋謝，近來先是「遺校校友通訊」無以為繼，在二○一七年底第八十五期出刊後，吹起了熄燈號；而敬愛的父親也在去年間仙逝，如今遺校校友會的「解散」，更是象徵著國軍遺族學校這個世代的即將結束。

想想這批前無古人，後無來者的遺族學校群體，同為軍人子弟，歷經八年抗戰，至親沙場捐軀，不幸幼年失怙，有緣就學南京，倉皇轉進廣州，同船一命赴台，異地開啟人生，心懷故國家園，他鄉終成故鄉。這不也是「大江大海一九四九」（龍應台女士巨著）書中、另外那兩百萬大陸遷台軍民的縮影嗎？