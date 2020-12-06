大東北又進入隆冬了，我在想像家鄉冰天雪地景致時，腦海映出了四十四年前冬季，隨禮到房東 家吃婚宴往事。

一九七七年金秋，我下鄉插隊與當地農民完成秋收之後，生產隊長下達新指令，讓當屆二十餘名男女知青到十公里以外公社出民工，參加當地水庫修築建設。

抵達水庫坐落村莊，我和三名男知青被安排到一戶農民下屋住宿，因為白天我們像士兵一樣在水庫工地上幹活，還因為一日三餐我們都到臨時青年點食堂打飯用餐，更因為用餐之後我們就鑽進自己狹窄寢室歇息，因而與房東接觸的並不多，對他家的情況也不甚了解，存於大腦的記憶寥寥無幾。

但有一件事卻鑲嵌我的心靈深處：那年隆冬時節，房東兒子娶親辦婚宴，我們四人應房東之邀，一同隨禮吃了一頓湯湯水水的八大碗婚宴席。

記得婚禮頭天晚上，平日很少光臨我們寢室的房東男主人一臉笑容進屋相告：「我兒子明天結婚辦喜事，特別邀請你們幾個喝喜酒。」我們寢室首領小鍾連忙代表大家拱手祝賀：「恭喜，恭喜，明天我們都去喝喜酒。」

喝喜酒，即是隨禮，當地也叫隨份子。當時，我們四人有些茫然，一是不了解當地的婚禮習俗，二是也不知道隨份子隨多少錢好。無奈，我們幾個只好分頭到其他知青住處探問，從中得知：隨禮的價格不一，親屬一般十元錢，鄰里與朋友五元錢，而且大都全家男女老少一同前來吃喝。

綜合各方情況，小鍾道出意見：我們每人隨二元錢，多少就這些，也算我們住人家房子表示的一點心意。大家異口同聲贊同。

房東兒子婚禮挺熱鬧。那天早晨，我們四人剛走出寢室準備去上工，就看到房東門前響起震耳欲聾的鞭炮聲，跟著一輛披紅掛花的拖拉機徐徐停下，身穿紅棉襖紅棉褲、披著紅蓋頭的新娘子被人簇擁著走下拖拉機。興高采烈的新郎馬上接過紅帶子，房東女主人跟著上前接盆。新娘子邁過門檻、跨過火盆進入婚禮殿堂。

古樸而傳統、喜慶又熱鬧的婚禮儀式後，婚宴開始了。鄉村的婚宴是流水席，即早、中、晚三餐都接待隨禮的人們，而且人湊齊一桌開一桌。因為水庫工地還有一些收尾活，加之房東家幫忙人員前呼後擁，多如繁星，我們就自己決定晚上收工後再吃宴席。

婚禮宴席是地道的滿族八大碗。我們就坐的餐桌人湊齊後，服務人員先端上了四個拼盤，有香腸、悶子、柴骨肉、花生米，盤子挺大，食品卻少得可憐，每人夾一筷子，叨兩口，盤子就見底了。接著上桌的是八大碗，但見每個碗中，除了少許的雞、鴨、鵝、豬、牛、羊肉外，便是澱粉勾兌的渾濁不堪、冒著熱氣的湯水了。

我們鄰座大概是房東的兩家親戚，四個大人六個孩子一落座，就以迅雷不及掩耳之速度，各自搶過兩個拼盤，把食品倒進事先準備的塑料口袋。葷菜上桌後，他們如法炮製，又分別搶下兩盤菜餚。最後，就著熱氣騰騰的八大碗湯水，飲下一杯酒，吃下一碗飯，便攜著菜餚戰利品走人了。

這是我第一次吃鄉村婚禮宴席，除了朦朧記下鄰桌搶菜情景和八大碗湯水之外，還記下了宴席上的大米小豆飯。那是我們多日未見細糧四個知青的一頓大餐和美餐，我們一起敞開了肚皮，風卷殘雲、狼吞虎，各自造了滿滿一大碗。