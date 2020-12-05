日前拜讀「上下古今」版刊出的「小時的回憶」，作者提到當年從苗栗鄉下，到台北參加台視的兒童益智節目，不禁憶起五十多年前，我北上讀大學時參加的廣播電視益智節目。

做為多年的廣播電視迷，為了實地參觀中廣（中國 廣播公司）和台視（台灣 電視公司），我這個南部來的鄉下人在開學不久，趁著功課還不忙時，報名參加中廣丁秉燧先生主持的猜謎晚會。

所謂「猜謎」，其實是測驗時事、防空和保密防諜要領。我先從周一中廣的預告，知道下周日徵選來賓的筆試時間和地點，再依時踏進新公園旁的中廣小樓，只見大約二十位參加筆試，看上去不是公務員就是學生，筆試完不到半小時就有結果，當場宣布脫穎而出的三位來賓出席。在那個沒有手機 和電郵的時代，真算高效了。

節目開始前半小時，我就到達會場，坐在台上，一聽到身後樂隊演奏起熟悉的序樂，心就開始像小鹿亂撞一樣；接著就是名記者王大空介紹人高馬大、中氣十足、字正腔圓的主持人出場。

還好，問到我的題目，我都在瀏覽一周報紙時看過，所以拿到最高獎金，也暗自慶幸沒讓守在收音機旁的家人失望。那天節目邀請演唱的特別來賓是白嘉莉，童年我曾有幸和她同住台中大石里的眷村，她天生麗質，從小就氣質出眾，頒獎給我時，跟現在一樣，笑容可掬，毫無大明星的架子，真是一代佳人。

參加台視公司阮翎和劉華主持的「交誼廳」，就不須筆試了；報名後，按通知時間到台視報到。那天問的三個題目，只有一題我有把握，另兩題，其一：吃西餐喝湯時，湯匙該向內還是向外舀？我一向往內舀，猜想西餐大概跟中餐相反，所以回答「向外」，沒想到竟被我猜對了。

另一題是，赴宴會時，如果男伴穿燕尾服，女伴除了穿晚禮服外，還該戴什麼？我說「皮包」，答案是「手套」。回到家才想起，以前看過的世界名著「小婦人」，四姊妹應邀參加鄰居的宴會，粗心大意的老二，臨時發現唯一的一雙手套髒得見不得人，只好跟老大商量，一隻手戴著老大的乾淨手套，另一手則拿著老二的髒手套。只怪自己反應不夠機伶。

從小就羨慕廣播工作，因緣際會沒能走上這條路，大學時，能有機會參加廣播電視台的益智節目，見到久仰大名的主持人，也算是過點乾癮了。