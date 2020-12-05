《老照片說故事》飄洋過海的食鹽

作者三十多年前從台灣帶到美國的食鹽。

那日到車房的角落去翻找物件，意外地翻出來了一包硬如化石的食鹽。看著它，想到了三十多年前我隻身帶著兩個幼齡的孩子，打算移民美國 的心歷路程。

在台灣 任敎職的我，自知來美國後是死路一條：英語說寫能力均差，加上中老年齡的背景，在異國他鄉能拿什麼本事去謀職養家餬口呢？人窮志短，叫搬家公司來估價越洋搬運費用時，他開出的價錢是：光海運一台鋼琴，價錢是台幣五萬元，但是如果再加上全部的家具的話是六萬元。我仔細考慮後，心想只需再多一萬元就可以把全部的家具搬來美國，實在划得來，所以我花了一個月的時間，日夜不停地打包了八十五箱的行李，用海運託運到美國來。

在打包收拾行李的時候，我心裡就在估算著，以我的年齡及貧乏的英語能力，到美國以後何以維生？而兩個孩子食指浩繁，一定過的是坐吃山空的日子；考慮到美國後不再有購買力的我，只要能帶得走的東西全拿走，到了異域就不必花錢買了。如此的想法，使我把家中大小物件全都裝箱打包運來美國了，大至床鋪丶梳妝台丶酒櫃，小至針線丶耳環丶日光燈丶鍋碗瓢盆丶電磁丶調味料等……當然就包括這包食鹽了。

我拿起這包硬如石塊的食鹽，上面清楚的印著製造日期：「76.06.01」（一九八七年六月一日），並寫著「軍眷食用」，原來這是姊姊送我的軍眷補給品，當時人窮志短的我，竟把它飄洋過海的帶到美國來了，雖已不宜食用，它卻是我們移民海外的艱苦里程碑。