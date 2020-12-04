肥，不是肥胖 的肥，是肥料。也不是化肥，是農家肥。俗話說，「莊稼一支花，全靠肥當家」。農家肥，說好聽了是有機肥，說白了，就是糞肥，即人或牲畜的糞便製成的肥料。

我們七○年代到農村下鄉落戶之前，很少接觸到糞便。村裡一開春，主要的農活就是掏糞，要把牛羊圈裡積攢了一冬天的糞便掏出來，好在春耕播種時用。幹這活，使我們深深體會了農民的艱辛。

首先，牛羊圈都是在窯洞裡，攢了一冬天的糞便高過膝蓋。窯洞裡密不通風，臭氣熏天，有時熏得眼睛直流淚。這還好說，在圈裡幹上一陣子，鼻子就慢慢適應而不那麼難受了。可是，在牛羊圈裡掏糞，鞋上、褲子上會黏上稀糊糊的牛羊糞；我們的村莊在塬上，極其缺水，無法洗衣涮鞋。鞋子就豁出去了，只好把褲腿捲得高高的，盡量少黏些糞便。

而這又帶來另一個問題，就是牛羊圈裡跳蚤極多，而且尖牙利齒，連厚厚的牛羊皮都能刺破吸血，更不用說我們這些知青的細皮嫩肉了。只要我們一踏進牛羊圈，跳蚤就蜂擁而至，撲上來狂吸我們這些城裡學生的香血。我們的小腿上常常爬滿了黑黑一片跳蚤，一巴掌打下去能打死一片，手上滿是自己的血，不一會又湧上一批。只好任其叮咬，收工後再塗藥，想辦法解除痛癢。

掏出來的糞便需要伴上土，漚上一段時間，才能成為糞肥。在春耕之後，我們要把糞肥送到田地裡去，通往農田的道路都是一尺左右寬的羊腸小道，上上下下，彎彎曲曲，擔著沉甸甸的糞肥，上坡下坡，我們累得汗流浹背。尤其是到了翻耕過的鬆軟田地裡，就像踩在棉花上，十分費力。但是呼吸著新鮮空氣，沒有了跳蚤的襲擾，我們已經感覺好多了。

播種了。陜北地廣肥少，好肥要用在刀刃上，於是，播種的人脖子上掛著一個三尺長，一尺寬半尺深的笸籮，笸籮裡裝上糞肥之後再拌上種子，跟在掏坑或開溝的人後面，每走一步，就用手抓把摻了種子的糞肥撒下去。雖然糞肥已經不那麼臭了，但手上，衣服上都黏了不少糞肥。

農村都是天剛蒙蒙亮，公雞打鳴，就起床下地幹活。早飯，甚至中飯都送到田頭。而田頭又無法洗手，饑腸轆轆的我們顧不上許多，匆匆用土擦去手上的糞肥，抓起早飯狼吞虎嚥地吃起來。至於有沒有糞肥一起吃下去，就顧不了那麼多了，反正「不乾不淨，吃了沒病」。

自古以來，從掏糞到播種，再到除草、收割，陜北的農民世世代代、年復一年就是那樣辛勤地忙碌著。當我們手捧香味撲鼻的大饅頭的時候，真正體會了「沒有糞肥臭，哪來飯菜香」。我們那時候吃的東西，可都是現在城裡人崇尚的有機糧、有機菜、有機水果呀。

幾十年過去了，落後的耕作方式早已不存在了。小山村裡農民的生活發生了翻天覆地的變化。當我們享受豐盛的飯菜時，時常想起這些糧食蔬菜來之不易，都是農民辛勤勞動的成果，真可謂，「誰知盤中餐，粒粒皆辛苦」呀。