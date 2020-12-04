當時是在國慶節過後，我們父子倆乘慢車到達鄭州，本來可以立即轉乘京廣直達快車，但我擔心，到廣州連續乘坐兩天一夜的火車，兒子太疲勞，到校複查肝功能會有不良影響，所以就在鄭州找了一家中低檔旅館 住下休息，翌日再搭乘鄭州起點直達廣州的快車。

因為是起點站，所以有座位，兒子說，上次去廣州在鄭州搭乘過路車，上車的人很多，擁擠不堪，是同學把他從車窗裡塞進去的，當然沒有座位，一直站到廣州，非常辛苦。我心想，轉氨酶不正常也許與此有關。

到達華南工學院後，在招待所休息了一天，即去學生處要求複查。學生處和院醫務所聯繫後，所長同意再度對兒子複查肝功能。檢查結果轉氨酶仍然超標，按校方規定，不能註冊，我父子倆非常失望和沮喪。

我不甘心，到數力系找系領導，希望他們從中斡旋。系辦公室主任接待了我，主任是一位女士，五十來歲，與我是同時代人，面目慈祥，說話總帶著微笑。

她一見我就說：「你是黃河笑的父親？」「是的。」她接著說，她知道黃河笑不能註冊的原因，還稱讚他是一個好孩子，高考成績不錯，數學差一分滿分。我說：「總分不高。」她說：「總分再高一點，就不會來華工了。」

我把在太原兩家醫院的肝功檢查報告單給她看，她看了看之後，說：「我給你聯繫一下教務長，看看他會否接見你。他是一級教授，威望很高，只要他發話同意註冊，事情就好辦了。」說完後，她拿起電話與教務長聯繫。教務長答允，翌日下午六時在家接見我。

第二天，我準時進了教工家屬院區，在一座兩層樓小別墅門前停了下來，按了一下門鈴，「請進」，聲音清晰，我就進去了。這裡正好是客廳，教務長請我在長沙發上坐下，問：「你就是從太原來的？很遠呀！黃河笑就是你的兒子？」我回：「是的」。教務長說：「這名字取得很好。」「謝謝。」

教務長頭髮花白，大概六十出頭，精神矍鑠。他這一稱讚，我略為緊張的心緒就緩和下來，隨即把話語引入正題，把兩張肝功能檢查報告單遞上去請他看一看。

他仔細看了看，問我孩子有什麼感覺。我回答說，沒有異常。他說：「山西醫學院附屬醫院比我們學院醫務所檔次高，兩份檢驗報告單，應該可信。這樣吧，你先回招待所，我和學生處、醫務所商量一下。」我表示感謝，心裡浮起了不小的希望。

過了兩天，我去系辦公室看看有否消息。辦公室主任告訴我，剛來了好消息，叫我兒子去學生處辦理入學註冊手冊，我真是喜出望外。

兒子辦妥入學註冊手續後，我即要返回太原，畢竟他的轉氨酶指標高，不正常，我心裡非常擔心，所以離開廣州前，我到街上買了煤油爐、煤油、生雞蛋 、醬油，囑兒子每天吃兩個水煮蛋，以增加營養。

臨走前一天晚上，兒子和他的新伙伴來招待所看我，見我在為兒子洗衣服。他的新伙伴對我兒子說：「你爸爸真好。」

我離廣州後，坐了一天一夜的硬板座位火車，凌晨三時多在河北新鄉下車，在這裡需等到天亮才有一趟開往太原的慢車。

此時北方已是深秋時節，我穿著單薄，涼意陣陣，肚子也有點餓了，想到候車室外廣場吃碗熱麵，增加一點熱量；一摸，口袋裡只有兩元多錢，到太原還要坐一整天的火車，路上還要用餐，錢不夠，所以我只在廣場小攤上買了兩個白饅頭，回到候車室用開水送到胃裡。廣場上紅艷艷的蘋果 ，甚為誘人，也只作罷。

翌日回到太原，一家人見我已把兒子的事辦妥，甚感欣慰。左右鄰舍見我都說：「去南方才十來天，瘦了許多，真是「可憐天下父母心」。

➤➤➤送兒子上大學（上）