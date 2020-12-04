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《老照片說故事》青春的笑靨

文、圖╱張純瑛
作者高二時班上啦啦隊的合影。
作者高二時班上啦啦隊的合影。

從小學到研究所，從台灣美國，讀過的學校中考試最多、壓力最大、滋味最苦，當屬就讀台北第一女子中學（北一女）的三年了。猶記新生訓練那天，同學們穿著嶄新的綠襯衫、黑色百褶裙，到總統府旁的北一女報到。能考進這所台灣最具盛名的女子中學，新生們無不欣喜萬分。

早上排滿了師長訓話，午餐後各班大清掃，之後約有兩個鐘頭讓新生閒聊，彼此認識。我準備向周遭的同學們搭話，快快交上幾位朋友；誰知放眼望去，除了我之外的每一位同學，都將新發的課本攤在桌上，靜默地閱讀。天啊！還沒有開學耶，有必要這麼用功嗎？天下所有無趣的學生都集中在這所學校了嗎？我納悶。

果然開學後，班上有股凝重的競爭氛圍。每一位學生進入北一女前都是名列前茅的，養成了好勝心態，誰也不願在課業上服輸，可實力卻非常接近，考試成績往往只差幾分，名次卻落後一截。記得我在北一女拿到的第一張月考成績單，名列三十六，是我小學起從未有過的名次。

過了非常不快樂的第一學期，同學的競爭心逐漸鬆懈，我發現喜歡搞笑的人還不少。例如姚，有一對看起來很精明的大眼睛，卻常迷迷糊糊鬧笑話，有次睡過頭來學校，

黑外套裡不是綠襯衫，而是睡衣；周剛好相反，看起來迷糊，實則才華洋溢，筆下充滿叛逆和前衛思潮，有次她唱歌仔戲裡的楊貴妃，郭和我扮宮女，擎著兩把掃帚在她背後搖來搖去，充當羽扇。

十二月十二日校慶，北一女敞開校門，男校的各路英雄好漢紛紛前來探秘。校慶的重頭戲是運動會和各班啦啦隊，這張照片就是高二那年，我班啦啦隊的服裝和陣仗。服裝由康樂股長姚設計，簡單亮眼。我們那時年輕，坐在層層桌子堆疊的高台上搖晃身體，唱著助陣歌曲、呼喊加油，一點都不擔心台子垮了會受傷。

雖然和美式啦啦隊的清涼服裝與誇張動作相比，我們的啦啦隊相當樸素；可臉上同樣洋溢著青春的笑靨，一點都看不出校慶次日，又有一堆大小考試在等著呢！

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