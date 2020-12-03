一九八一年暑，小兒子高中畢業，以第一志願考上了教育部 直屬高校—華南工學院（華南理工大學前身）數學力學系，全家興奮異常。

回想一九六三年時，我回校復職，但妻子仍然帶著孩子在老家浙西農村當農民。翌年我爸去世，她料理完後事後，背著不滿一周歲的小兒子到太原市與我團聚。但母子倆的戶口仍在農村。

小兒子長到五歲時，文化大革命正如火如荼地進行。有一天，我帶他到鄰居宋老師家玩。宋老師很喜歡逗小孩，問我兒子：「河笑，你長大了幹什麼？」我代他回答：「能幹什麼？拉小平車唄。」兒子連忙說：「不，我要拉大平車。」在他的意識裡，壓根兒沒有當科學家、政治家或大老闆的青雲之志，狹獈的視眼，只認為拉大平車總比小平車威風、有氣派。

他哪裡知道，我說他只能拉小平車的原因，是因為當年太原市居民取暖做飯，大都用煤磚，打煤磚要到郊區拉黏土，於是有一部份找不到正式工作的勞力，就製備一小平車，做起了個體戶，專門為居民拉煤、拉燒土。這些個體戶大都是出身不好、政治條件差的人，工廠招工沒有他們的分。

我是屬於五類分子（地富反壞右），兒子還是農村戶口，當然也沒有資格當個國家正式工人，更不用說上大學當幹部了，所以我說兒子長大了只能拉小平車。

人生如戲，豈知十二年後，他不僅不需要拉小平車謀生，而且考上了名牌大學，全家怎能不興奮？

一九八一年九月初，小兒子要去廣州上學了。我家住在郊區，離火車站十五公里，坐公交車無法攜帶行李，當年太原市尚無出租車 ，孩子的行李怎麼託運？好在好友老衛是國營一大廠的供銷處處長，他有一輛三輪摩托，答應在孩子離家前一天，幫我把行李拉到車站託運。

太原離廣州，鐵路線長達兩千多公里。小兒子一直在我們身邊長大，沒有離開過我們，現在突然要去遠方，雖然上大學是大好的喜事，但做父母的心裡總難掩依依惜別之情。我與老伴坐公交車送他到車站，在候車室，孩子媽送他一本新筆記本，扉頁抄了一首詩：「慈母手中線，遊子身上衣。臨行密密縫，意恐遲遲歸。誰言寸草心，報得三春暉。」我則寫了一句：「窮且益堅，不墜青雲之志。」

小兒子到達廣州後，來了一封電報說已安全到校，我與他媽也就放心。豈知過了一周，突然又接到他的電報，說日後離穗，經石家莊回太原。原因未說。那時打長途電話價高，消費不起；打電報，惜字如金，盡量節約電報費。接到電報後，全家忐忑不安，臉上愁雲密布，多天來的喜悅心情，一掃而光。

幾天後，兒子回來了。他一進門，我就迫不及待地問：「出什麼事？」兒回：「到校報到後，體檢不合格，肝功能項目中轉氨酶高。休學一年，保留入學資格。」我又問：「是肝炎嗎？」兒則回：「不肯定。」我問他身體有什麼感覺，他說沒有異樣。我心裡略為放心，囑他好好休息。

三天後，我帶他到山西醫學院附屬第一醫院、第二醫院先後做了兩次肝功檢查，各項指標均正常。於是我決定帶這兩份報告單，陪兒子去廣州華南工學院，要求複查肝功能，爭取入學註冊。

➤➤➤送兒子上大學（下）