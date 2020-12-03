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金山灣區再現疫情裁員潮 總數超過2000人

兒子得肝炎、腎炎

葉元凱

一九七六年已是文革後期，第一代領導人先後去世，唐山地震，疫病流行，人心惶惶。大兒十六歲，正值高中最後一年，他本來體質不錯，愛運動，突然變得不想吃飯、沒有力氣、想吐、尿變黃，身上也出現黃疸。我們急忙送他到醫院檢查，醫生說是得了肝炎。

那個年代肝炎來勢洶洶，流行廣泛，傳染快，人們談肝炎色變。家裡他還有兩個弟弟，三人共處一室，我們很擔心傳染給兩個小的，連忙和總務處的老崔商量，看能否找個地方把我們的大兒單獨隔離。

六、七○年代住房都很緊張，最後老崔說，空房間根本沒有，只有學校的一間庫房裡還能擺下一張床，我們想能放一張床就可以了。不過，到了那裡一看，裡面塞滿學校學工學農者搞生產的工具、一袋袋的種子和化肥，特別是化肥的氣味很刺鼻，老鼠鑽來鑽去，一個小燈泡掛得高高的，光線很暗，但沒有別的辦法，只好將就了。

我們把老大安頓在裡面住下休息，三頓飯給他送去，他的碗筷隔離消毒，不讓兩個小的去看哥哥。   我每天騎車送他去醫院檢查打針，醫院裡人群擁擠，走廊裡也擺著臨時加設的病床，沒有「關係」的人根本不可能在過道裡安床，看病很難。

好在，我們有個老朋友在那裡當護士，她搬張椅子讓孩子坐在走廊裡，她親自給孩子量體溫，旁邊擺個架子打吊針。我花了兩個小時陪他把吊針打完，他上廁所時，我高高地舉著瓶子配合。如我有問題要問醫生，三言兩語就解決了問題，給我們省了許多麻煩。

前後治療了四十天，花費了近六十元，相當於我一個月的工資，兒子總算基本痊癒。

家裡的老二，一九七七年時十三歲，二月小學畢業，三月初進到我們學校的初一就讀，可能是從同學處感染，突然感到頭昏、噁心、嘔吐，身上還有點浮腫，小便有點血樣，送到附近的西藏民族學院的附屬醫院檢查，大夫說是得了急性腎炎，當即要求住院。我們把老二送進病房，那裡已經住了一位西藏小青年，年齡和我們老二相近，他看見有了伴很高興。

當時天色已暗，我準備回家，老二是第一次獨自在外留宿，心裡有點不適應，突然哭了起來；在我的記憶中，老二很少哭，我連忙安慰他，答應每天一早就來看他。第二天我去看他，他和西藏小青年已經有所交流，我們也就放心了。老二出院後我們盡力調養，兩個月後，慢慢有所恢復。

那年五月初，學校體育組的小黃來找我們，說省體委給我們學校一個名額，可以到戶縣一研究所參加青少年培訓學習製作航空模型。

老二恢復差不多了，但體質仍弱，我們有點猶豫。他聽說學航模，心裡很高興，堅持要去。過了一周，我去戶縣看他，他學得快，情緒高，身體日趨正常，看來青少年心情好有助康復。

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