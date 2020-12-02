看露天電影往事（下）

不過，也有我所喜歡的、反映現實生活題材的電影 ，如「女理髮師」、「今天我休息」等，這兩部電影不論是故事情節還是主要演員，都給我留下深刻的印象。

電影中兩位主要演員王丹鳳、仲星火飾演的女理髮師和警察 的形象活靈活現，成為我心目中的明星，他們以後幾十年的演藝生涯我都有關注。

說句實話，當時我並未看得懂電影的全部內容，我相信在場有許多與我同齡或比我年紀小的人也像我這樣，然而這並不影響我們的觀看熱情，不影響我們對電影中演到正義終於戰勝邪惡時的情緒反應，每到此時，我們便會立即大喊大叫，歡呼雀躍。

特別記得曾看過一齣蘇聯電影「第一騎兵師」，電影演到最後，正方的騎兵師發起衝鋒，成千上萬的騎兵、戰馬向敵方衝過去，馬蹄噠噠作響，所向披靡，衝向勝利。我們會站立起來長時間的歡呼，那種被激發起來對勝利的狂熱和滿足，一直到晚上躺在床上，還在興奮地回味。

然而，看露天電影也有一些細節上的困惑， 比如如何選擇位置。誰都希望看電影時處於最好的位置，球場正中央放映機旁，正對臨時拉起白布的屏幕無疑最好。

但選擇球場中央位置，電影看到一半要到廁所怎麼辦？整個操場坐滿了人，要跨越擠得水洩不通的觀眾突圍出去及重回位置都極艱難。這是我提前占位比較糾結的問題。

幾次困惑以後，我選擇兩頭兼顧，即選擇不那麼中央也不至於太偏的位置，既可看到完整的屏幕也相對便於進出。

看露天電影還有一個困惑是天氣，冬天廣場空曠，露天在廣場幾個小時挺難熬的，雖然這仍然擋不住人們的熱情，看的人一點都不會減少；炎熱的夏天看舒服多了，但廣州的夏天天氣常常不穩定，看到一半天突然下雨是經常發生的事。

一旦下雨，場中的大多人會匆忙四散，狼狽躲避，但不會馬上回家，等待陣雨過後繼續觀看。也有一部分人堅持在原位不動，用雨具抵擋。

廣州的夏天突如其來的往往是陣雨，來的快去得也快。除非雨連續下或越下越大，否則人們便會很快回到原位。

還有一樣令人不快的是陣風吹過，掛在空曠球場的屏幕即不斷抖動，影像變形，嚴重影響視覺的真實，也大敗了我們這群心中認為電影每個鏡頭、每個人物都嚴肅神聖的孩子的胃口。

今天我們處在科技高度發達的年代，在信息自由的環境，在任何時間，都可以自由挑選自己感興趣的海量電影，觀賞質量也與過去的電影無法相比。

然而，在缺乏文娛生活的時代看露天電影，儘管有許多的不如意，留下的記憶卻是難以磨滅的，就像是翻看過去年代的黑白舊照片，很親切，很溫暖。

➤➤➤看露天電影往事（上）