《老照片說故事》家有魯班

作者父親保存的剪報。

數年前，在台北整理爸媽舊宅時，發現爸的手札中保有一紙遺失聲明的剪報。因歷時已久與當年印刷術之因素，使得該遺失啟事字跡很不清晰。由爸的旁註得知，對日抗戰時，他曾在桂林創設復興建築公司，而後參加軍旅，在湘桂撤退時遺失此間建築公司營業牌照，於民國三十五年（一九四六年）在貴陽登報遺失作廢，以便換發新照。

日寇侵華時，二十餘歲、身為長子的爸爸肩負起家中頂梁柱之責，保護家族老少逃至後方。逃難途中，爺爺和大姑媽不幸相繼去世，激起爸棄商從軍的志向。因時局的變遷，抵台後，爸就服務軍職直至退休 。

我自幼由奶奶口中得知，我祖輩在安徽合肥城內從事油漆生意，店中有學徒多人。爸爸青少年時喜歡跟著工作中的師傅與學徒們到處觀望，於是接觸建築物較多，因而培養了對建築業的興趣。

自我有記憶起，爸就負責了家中的一切維修工作，舉凡水電、泥作、木作、油漆、粉刷等，但以木作機會居多。

幼時，我們手足的小木凳、書桌椅經常是在爸哼唱的京戲聲、鋸木聲、釘錘聲的交響樂 中完成。日後，隨著生活品質的提高，爸仍不假手他人地自製家中紗門、紗窗、衣櫥、酒櫃，並喜好在櫥櫃上鑲嵌他自己的藝術作品。家裡廚房、浴室或地上瓷磚有缺損時，儘管年代久遠，同款式的瓷磚早已停產，爸爸總會不負眾望，盡量使其成品令家人滿意。

有時母親會嘀咕說：「花錢買那麼多種昂貴的工具和材料，還不如買現成的物件回來，省時省力些！」不過，我很欽佩和贊成爸爸的做法，終身為興趣學習、動腦、勞動、永不孤寂。這或許是爸能長壽至一百零三歲的主因。

不久前，接獲弟弟發給我的電郵，主題為「江城子 中秋戰『漏』」：「庚子中秋，浴室管線漏水，地下室書箱盡濕，適逢周末，管工難尋。老夫聊發少年狂，左焊條，右噴槍，電鋸電鑽，匆匆就上崗。為修管漏先鋸墻，塵滿面，髮盡霜。成住壞空本無常，人生難，又何妨！四苦五蘊，轉眼成虛妄。且看雨霽彩虹時，黃葉地，雲飛揚。」

閱畢，我不禁莞爾。家中魯班再現！