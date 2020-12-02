承蔭里位於天津市中心地段的興安路上，臨近繁華的和平路與赤峰道。從一九五七年出生到一九八四年成家，我在那裡生活了二十七年。

建於三○年代的承蔭里，在法租界內。由於周邊大興土木，蓋起了渤海大樓、國民飯店、勸業場、中國 大戲院等大型高層建築，需要與之相配套的商住兩用設施，因而蓋建了一層為商號、二三層為住戶的八門二十四戶承蔭里。

聽父輩們講述承蔭里名字的由來，是：「承接樓陰之裡，鬧中取靜胡同。」由於承蔭里處於當時天津最高層建築「渤海大樓」的北側，陽光被高樓遮擋，顯得有點「陰」，但是其「陰」更可理解為，被大樓蔭庇之中的靜。

雖然陽光被大樓遮擋，但是建築設計者也充分考慮到採光，所以在胡同的兩棟樓之間未安裝封頂，而是保持開通狀態，又加寬了樓與樓之間的距離，在每戶正面門窗安裝了大扇玻璃門窗，更容易採光，因此白天室內倒也明亮。尤其是胡同入口處的兩扇寬四米、高六米的厚重大鐵門更是氣派，鐵門正上方的石條橫梁中央，刻有「承蔭里」三個大字，承蔭里也可稱得上津門獨特的建築了。

承蔭里入口處安裝大鐵門，一則為安全，二則為抵擋冬季寒風灌入胡同內。可是一九五八年開始的全民大煉鋼鐵運動中，這兩扇擋風避雨的大鐵門被人拆走了，投進了大煉鋼鐵的煉鋼爐中化為鐵水。從那以後，一到寒風凜冽的冬天，承蔭里的居民們就感覺特別的冷。老人們歎氣地說：「要是不拆走那兩扇大鐵門，這承蔭里的冬季也不會那麼冷！」

文革期間的大反「四舊」，使承蔭里的名字也蒙受了冤屈。胡同裡有人提出承蔭里的名字不好，太陳腐了，應改成新時代革命性的「紅衛里」。於是有人將「紅衛里」三個大字寫在木牌上，遮蓋住石刻的承蔭里，以凸顯「大破四舊，大立四新」。

後來，由於投遞信件送報、親友來訪等造成了混亂，又有人將「紅衛里」的牌子撤了下來，承蔭里的石刻字又重新展現門口的正上方。

我在承蔭里生活了二十七年，在這人生成長最重要的階段有歡樂，有煩惱，留下更多是思念。在天津被稱之為「黃金地段」的和平路、勸業場、渤海大樓、國民飯店、中心公園、中國大戲院，就在我家方圓五百米之內。它們給我留下了許多歷史故事和人文傳說。

前些年，在承蔭里的舊址，蓋起了一座現代化的商廈「天河城」。這座富有時代感的購物中心，地上八層、地下五層，還能夠聯通到地鐵 ，不能不說是「故鄉在發展，社會在變遷」。

看到天津親友傳來舊日承蔭里今朝變為天河城的照片，內心感慨良多。童年的快樂、京劇的琴聲、文革的陰霾、青春的理想，苦樂酸甜的往事都湧向了故地。

如今，承蔭里像煙雲散去一樣消失了，但記憶猶在。此刻在大洋彼岸向它告別：「承蔭胡同成浮影，商廈天河掛彩燈。追記兒時滄桑地，唏噓歲月望星空。」