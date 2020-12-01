我的故鄉位於魯西北的京杭大運河畔，自古就是一個大集鎮。在七十多年前，每五天一個大集，每年還有兩個會，即農曆的二月會和十月會。這會就相當於現在的物資交流會。

會比集的範圍大多了，特別是秋收完了的十月會更是火爆，周圍幾十里的人都來趕會。會期一般要趕五天，可分頭會、中會和末會。剛開始一、兩天是頭會，商家和攤販正趕往這裡，這時在通往這裡的大道上可就熱鬧了，商販們的大車小輛熙熙攘攘地都向這裡集中，推獨輪車的車上裝滿了貨物，一人推、一人或數人拉，吱吱扭扭地奏著道路進行曲；那牲畜拉的大花輪車也是接連不斷，近處的多用牛拉車，遠處來的多用騾馬拉車。

對於拉貨來的車，我們孩子們倒不在意。如果是發現了跑馬解（馬戲團）或是變戲法的車，孩子們立刻迎上前去，在車前車後跑來跑去，把它們的設施道具先睹為快地看個夠，對於車載的那些旗幟、鑼鼓、槍刀劍戟等，我們都很感興趣；如有牽著猴子、哈巴狗之類的小動物就更有看頭了。此外，我們對馬戲團那長長的通天大旗桿更是感到新奇，有時也可看到變戲法的牽著黑熊走過來，能看到駱駝就更幸運了。

除此之外，觀街上夜景也是很有趣味的事。吃過晚飯，幾個玩伴相邀再一起到街上去，抬頭望去，街上點點的燈光，迂迴繞行，明滅可見。雖然它的亮度昏暗如豆，對我們卻有很大的吸引力。那時的農村夜裡，在街上點燈的景象是絕無僅有的。這光是從來趕會的經營者的窩棚裡，和攤位上的油燈或燈籠裡發出的，大部分是棉籽油燈，少數是燃煤油的馬燈，哪裡有燈光我們就到哪裡去看個究竟。

每個人家，在趕會的前幾天就開始邀請四鄉親戚來趕會。迎接親戚的到來，也是孩子們一件盼望的事，因為他（她）們會帶來能和我一起玩的孩子們，和一些禮品，其中不乏是我們喜歡吃的東西，可以大快朵頤。更重要的是，親戚們能帶領我去趕會、看戲，在街上給我買點吃的小食品或是其他小玩具，到了晚上還會帶我去看戲。那時的農村文藝生活極度貧乏，不論是大人還是孩子都喜歡看戲，那時看過戲曲的內容，現在仍然是記憶猶新。看完戲後，我們就學著唱，還要模仿戲中的打鬥。

戲台就設在我們學校的院子裡，周圍挖溝，把土壘高就是戲台，上面用席子搭棚，台下面的空場上放了很多檁條，權當觀眾的座位。男人們看正台，女人們則在右側的偏台處看戲。人們多提前吃晚飯，然後就向戲台湧去，孩子們更是捷足先登，有的孩子就趴在戲台邊上。為了不影響戲劇的演出，要有一個管台的愣頭青，不時的將孩子們驅趕。

那時戲台上已用上氣燈，顯得非常明亮。久久不開戲，觀眾坐在台下，要耐心地、煩人地等待。感到時間過得太慢，大概要等兩、三個小時才開戲。盼到伴奏的坐下了，大家一陣欣喜，這就意味著要開戲了。

玩伴們一塊去趕會，乃頂尖趣事。我們滿街漫無目的地亂竄，哪裡熱鬧就到哪裡去。孩子們都在隨時串通消息，變戲法、拉洋片、摔跤、賣野藥都是我們喜歡光顧的地方。為了吸引顧客，賣野藥的布棚裡櫃台上，經常放著盛小白鼠的鐵籠子，小白鼠在裡面熟練地玩著小轉車。我們這裡的老鼠都是深灰色的，故對小白鼠感到很新奇。有的櫃台上的籠子裡盛著白色的大洋雞，就是現在的來克杭雞。偶爾有最奇特的變臉雞，其實就是火雞。我們常用來之不易的花生米餵牠。

玩黑熊的場地周圍一圈人，熊把式為了讓場子更大些，就讓黑熊打場子。那熊非常溫馴，沒有任何繩索的約束，能完全按照人的旨意去做。牠做人立，沿場子做環形走，緊靠觀眾，這樣就會將觀眾向外推逼；於是人們向外退讓，場子大了才能容更多的人觀看，也方便表演。

熊做人立時，其前掌上套一環狀鈴。熊掌在不斷的搖晃，使其叮叮作響，嘴裡不斷的發出嗚嗚的喉音。其主人就牽強地同聲翻譯說：「賣膏藥，治百病，效果好」，引得觀眾一陣陣的大笑；熊還能仰臥著，四掌朝天把扁擔玩的團團轉。這人透過熊的表演，主要是推銷膏藥和其他藥品。為了活躍氣氛，他打趣地說：「這熊專門好吃小孩的鼻晶噶巴」。那時的孩子們大部分有鼻晶噶巴。聽後孩子們都在悄悄的清理自己的鼻孔和口唇。

每次趕會都使我們大開眼界，無論是在精神上還是物質上，都是一個極大的享受。但是，會剛過完，在一塊玩的親戚的孩子們突然走了，頓感失落、空虛和惆悵，與冰心寫的「寂寞」一文中的感覺頗為相似。至今，兒時趕會的情景仍然不時浮現。