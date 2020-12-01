我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破1354萬 佛州逼近百萬

台秋冬防疫專案12月起跑 入境新規一次看

《老照片說故事》工學院校徽

文、圖╱周鴻猷
保存了六十多年的工學院校徽。
保存了六十多年的工學院校徽。

兩年前，成功大學邀請畢業六十周年的校友回母校，參加校友會及母校八十七年周年校慶，當時心想十年前受邀都去了，這次更不能錯過，於是馬上報名參加。從美赴台、同系的同學共有五位，當天上午校慶完畢，晚上還有校友之夜的晚宴，從各國各地來參加的校友近千人；宴會前校長蘇慧貞在台上分別贈送畢業五十年及六十年的校友一頂帽子，第一個叫到名字的竟然是我。更驚喜地是，見到了數十年未見面的親侄子，不禁使我想起以往的一切，和保存了六十多年的一枚工學院校徽。

一九五四年中學畢業後，參加了四院校聯考，那時能授予學士學位、在畢業時可以戴方帽子的只有四個學校，四院校是指國立台灣大學、台灣省立師範學院、台灣省立農學院和台灣省立工學院。

師範學院設在台北，俗稱台北師範學院，就是現在的國立師範大學；農學院在台中，俗稱台中農學院，即今日的國立中興大學；工學院在台南，俗稱台南工學院，就是現今的國立成功大學。

四院校聯考考生大約三萬餘人，錄取名額三千人，科系分甲、乙、丙三組，甲組是理工科，錄取最高分數是在土木工程系；乙組是文科最高分落在法律系；丙組是農科和醫科，最高分是醫學系。

我有幸考取工學院土木工程系，這枚校徽是報到入學時拿到的，背後的學號是一○二三。

在我大三時，也就是一九五六年工學院改制為大學，畢業時正式校名是台灣省立成功大學，是成大第三屆畢業生，時間過得真快，今年的畢業學生應該是成大第六十五屆畢業生吧。

台灣

上一則

假如我是四季的風

下一則

南柯

延伸閱讀

與他校理工、生醫互補 政大加入台聯大

與他校理工、生醫互補 政大加入台聯大
延攬菁英返台 經文處17日線上說明會

延攬菁英返台 經文處17日線上說明會
延攬海內外菁英返台 經文處17日線上說明會

延攬海內外菁英返台 經文處17日線上說明會
暴露？四川高校迎新 短褲、比基尼讓抖音忍不住了

暴露？四川高校迎新 短褲、比基尼讓抖音忍不住了

熱門新聞

黛安∕圖

混血兒的迷思（下）

2020-11-23 02:02

五香牛肉麵

2020-11-28 02:00
國際知名音樂大師郎朗邀請音樂愛好者參加「郎朗第一首歌」的挑戰活動。擷自郎朗國際音樂基金會提供影片

為慈善音樂會暖身！「郎朗第一首歌」邀你來挑戰

2020-11-29 08:30

自投羅網

2020-11-24 02:04

上一庚子年的經歷

2020-11-26 02:00
黛安 ∕圖

混血兒的迷思（上）

2020-11-22 02:02

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
苦練胸肌腹肌莫忘平衡 小心夾擠症候群找上你

苦練胸肌腹肌莫忘平衡 小心夾擠症候群找上你
燒傷？嗆傷？網路鞋王謝家華火災身亡 事故細節曝光

燒傷？嗆傷？網路鞋王謝家華火災身亡 事故細節曝光
謝家華死於「嗆傷併發症」 康州法醫中心：判定是意外

謝家華死於「嗆傷併發症」 康州法醫中心：判定是意外
女大生校園賣淫還寫日記公開 傳染愛滋全校男恐慌

女大生校園賣淫還寫日記公開 傳染愛滋全校男恐慌
趙立堅推文假圖諷澳軍 澳洲朝野重砲批中：丟臉

趙立堅推文假圖諷澳軍 澳洲朝野重砲批中：丟臉