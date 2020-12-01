《老照片說故事》工學院校徽

保存了六十多年的工學院校徽。

兩年前，成功大學邀請畢業六十周年的校友回母校，參加校友會及母校八十七年周年校慶，當時心想十年前受邀都去了，這次更不能錯過，於是馬上報名參加。從美赴台、同系的同學共有五位，當天上午校慶完畢，晚上還有校友之夜的晚宴，從各國各地來參加的校友近千人；宴會前校長蘇慧貞在台上分別贈送畢業五十年及六十年的校友一頂帽子，第一個叫到名字的竟然是我。更驚喜地是，見到了數十年未見面的親侄子，不禁使我想起以往的一切，和保存了六十多年的一枚工學院校徽。

一九五四年中學畢業後，參加了四院校聯考，那時能授予學士學位、在畢業時可以戴方帽子的只有四個學校，四院校是指國立台灣 大學、台灣省立師範學院、台灣省立農學院和台灣省立工學院。

師範學院設在台北，俗稱台北師範學院，就是現在的國立師範大學；農學院在台中，俗稱台中農學院，即今日的國立中興大學；工學院在台南，俗稱台南工學院，就是現今的國立成功大學。

四院校聯考考生大約三萬餘人，錄取名額三千人，科系分甲、乙、丙三組，甲組是理工科，錄取最高分數是在土木工程系；乙組是文科最高分落在法律系；丙組是農科和醫科，最高分是醫學系。

我有幸考取工學院土木工程系，這枚校徽是報到入學時拿到的，背後的學號是一○二三。

在我大三時，也就是一九五六年工學院改制為大學，畢業時正式校名是台灣省立成功大學，是成大第三屆畢業生，時間過得真快，今年的畢業學生應該是成大第六十五屆畢業生吧。