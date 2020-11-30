來得早的人們，有的是專門來洗澡的，不是來泡澡的；泡熱了，身上出汗了，就站起來身子上下用毛巾一搓，泥呀水的都下來了，身上一下子就乾淨了，死旮旯暗角落裡的灰也洗掉了，跳下池子，踏上拖鞋就出去了。這都是一些忙人，沒有閒時間在水池裡消磨。

據說還有一些無所事事的閒人對泡澡特別有癮，他們一早來到澡堂子，先沏上一壺濃茶，直喝得滿臉通紅，汗流浹背；隨後走進蒸氣瀰漫的水池，泡他個皮膚粉嘟嘟，汗腺洞開，令人陶醉。喊上搓澡師傅來到身邊，熟練地搓掉客人身上各個部位的汙濁，渾身上下乾乾淨淨，再用水一沖，舒舒服服，清清爽爽，到鋪榻上美美地睡上一覺，醒來讓堂館買一匣點心，填飽肚子，容光煥發地結束他的泡澡生活。

我坐在水池邊上慢慢適應後，沿著池子緩緩將身體滑入水中，熱水擁抱著我被寒風吹冷了的軀體，寒氣在熱泡中漸退去、融化。閒人講究泡澡，洗是肢體動作，泡是全身舒服。一字之差，大相逕庭。

此時浴池水氣氤氳，溫潤如春。熱水池中的我，小臉被水氣激動後紅撲撲的，愜意地自言自語：「水熱人卻泡舒服了！」

父親在熱水池中泡熱出汗了，驅走寒氣，給自己搓搓灰；父親節省，沒有讓師傅搓澡，也沒有多泡一會兒。父親不是不願意舒服，而是沒有時間去享受舒服。

父親來到我身邊，讓我趴在池子邊上，把浴巾擰乾給我搓灰，還問我疼不疼？我咬著牙說：「不痛！」父親也沒有捨得用大勁，給我上上下下都搓了一遍，讓我站在池子裡用水沖一沖，我們就離開了浴池，走到鋪位上休息一會兒。

我們穿上衣服，準備回家時，一個混身衣服油膩、賣肉盒子的小伙也進來了，父親連忙掏錢給我買了一個肉盒子，我掰開一半給父親，父親只咬了一口，沒捨得吃又遞給我，說：「味道不錯！快點吃，吃完了好回家。」

在回家的路上，我在想：「在家裡母親疼我愛我，出門在外父親疼我愛我，有人疼有人愛的孩子是多麼幸福哇！我長大了一定加倍疼愛我的父母，以報答他們對我的養育之恩！」

➤➤➤隨父親泡澡（上）