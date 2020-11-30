《老照片說故事》我的ESL成人學生

作者與班上學員合影。

看到這張照片（見圖，不禁想起三十年前，我開始每周兩個晚上教成人學生ESL的日子。一九八六年雷根總統特赦非法居留美境的外國良民，紐約 教育局為了幫助這些經特赦剛取得綠卡和其他的新移民 ，盡快學習英語和美國 憲法，以融入主流社會，特別提供這個免費英語班。

我的學生來自五湖四海，有幾個為學讀寫而來的學生，英語其實講得很溜，因為她們白天在美國大戶人家做清潔工或女傭，所以練就一口流利的英語，可見要想盡快學會口語，就得一頭鑚進沒法講母語的環境。

初來乍到的學生通常思鄉心切，都表示等賺夠美金，就要打道回府。有個來了二十多年，也是會說，不會讀寫的希臘移民，則提出切身經驗：「待久了，兒女在這兒成家立業，也不可能自己一個人回去了。」

很多學生在故鄉是學有所長的專業人士，來這兒不得不靠勞力掙錢，因為不諳英文，還被老美欺負，叫他們「滾回母國」，撫今追昔，不免悔不當初；我教他們唱Woody Guthrie寫的一首很好聽的民謠「This land is your land」，歌詞開頭這樣寫著：「這塊土地是我的，這塊土地是你的，從加州到紐約長島」， 我鼓勵學生，一旦學好英語，他們也許可以找到穩定的政府工，甚至重操舊業。

聖誕假期和六月底學年結束前，循例各班會舉行聯誼Party，學生各帶具本國特色的食物，穿得光鮮亮麗地赴宴，我也會帶一大盤鍋貼助興；他們保有跟我們一樣尊師重道的精神，會集資購買禮物或禮卡給我，以表達敬意，並分組輪流跟我合影留念。看他們陶醉在不同族裔同學帶來的音樂中，盡情地輕歌曼舞，不禁慨嘆：當時才來美四年的我，跟他們同樣是新移民，我的情況卻要比他們好的多，他們都能活在當下，及時行樂，我怎能不感恩知足呢？

忘不了有年聖誕假期結束，夜校復課，休息時間，只見海地學生圍在一起竊竊私語，一問之下，有個長得高大英挺、聖誕Party還邀我共舞的海地年輕人，聖誕假期中因腹痛如絞，緊急送醫竟告不治，我趕緊叫他們派代表跟班上報告事情始末，並發起募款。沒過多久，有天上課結束，我走向停車場，只聽女生淒厲的尖叫，原來有個四十不到的女學員，突然頭痛欲裂，夜校校長叫了救護車，送醫途中就不治，據說是腦溢血。

不到一個月，又傳來了不幸的消息，有個在工廠做搬運工的學生，沿著牆壁堆貨時，開堆高機的工人沒看到，竟把他活活夾死。據死者的朋友透露，他剛來美，還沒綠卡，算是非法打工，家屬可能連該有的賠償都拿不到。

真是流年不利，不到三個月的時間，我任教的夜校，就連續三個人英年早逝，不禁茫然：如果他們早知離鄉背井，花了這麼大的代價，卻壯志未酬身先死，還會不會走上這條艱辛的移民路呢？