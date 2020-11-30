我那時年輕，不知累，嗓門又大，後來與家長們熟了，他們說從第一天就很滿意我了。因為我嗓門大，他們在村邊的田裡幹活，聽我扯著嗓子吼了一天，「這個老師勤力」，農人實在，這是他們對我的評價。

因主課課程緊，歷史、地理、自然等課，每周每個年級只排二節課，我安排他們自我閱讀，稍加講解，穿插一、二個有關的故事，學生都有興趣且很高興，因為過往少有人去教這些。每周所有班級一起開一節音樂課，教唱歌曲，記得唱過「紅星照我去戰鬥」。我還帶學生在村口溪邊灘地挖了個沙坑，架根竹竿，讓他們學跳高、橫鋪塊木板練跳遠，在村邊路上畫了條五十米跑道賽跑，學生們真是興奮。後來學區 辦運動會，我的學生贏得跳高和賽跑兩個第一。

山裡的孩子樸實，每天下午放學，孩子一窩蜂般散了，總有一個孩子等我走下樓，領我去他家輪飯。輪飯的次序是孩子們自己排定的，我跟著即可。

這兒的鄉村，那時都貧困，但是產糧區吃飯不愁，農人又不缺四時菜蔬，見我來家輪飯，再不濟都打個雞蛋 給我。有時，孩子家裡辦喜事，殺豬、有什麼好吃的，那麼這家的孩子就會拖我先輪他家，每家都如此。村裡人極講禮數，辦喜事我都是坐上席第一坐，因是老師又是遠方來客。

山裡的孩子也聰明，他們上一學期的課，因是複式班，所有年級的課，他們也都聽了一遍。我發現班裡二個三年級的孩子，竟然粗通四、五年級的課程，我對他們分別輔導，第二學期把這二位學生升入四年級，學生很努力，家長也高興，我也少教一個年級，輕鬆了些。這二個跳級的學生，後來也考上初中，一個讀了中專，另一個考上大學。

我就這樣教著書，每天跟著孩子在青山綠水中來去，常落宿於離校遠的幾戶人家，日子似乎很輕鬆。

山村的日子很單調且閉塞，隊裡訂了份報紙，郵遞員僅送到大隊，村裡有人到大隊部辦事才帶回，一來一疊，誰收到歸誰。村人知我喜看報，後來都帶給我。村裡最多的書是「毛選」四卷，那年，也許印太多，成本又高，縣社動員指令每家每戶訂一套。我從家長處討了套，閒暇時看正文、看注釋，恢復高考時，我對近代史和政治竟很了解，學「毛選」裨益不少。

最高興的是學區開會，周五就不用上課，走五十里路去公社，周六開會，周日再走五十里路回校，一學期少有的與外界接觸的機會。當民師的那幾年，心裡是很沉悶的，插隊日久，出路何在？山村雖美，不是久居之所。再想想，還是學區領導見我因出身而滯留鄉下，給我這一個民師的位置，且捱著吧。

我後來上了師範類院校，回到縣裡，這回是公辦教師了，卻也目睹了民辦教師的消亡。上世紀八九○年代，國家重視教育 ，省縣把一大批從事教學的民辦教師轉為公辦教師，正式領國家薪水。近年，農村人口向集鎮化，向城市化發展，舊日那幾戶人家幾個孩子，一個民師，一個班級的情形結束了。

➤➤➤山村教書記（上）