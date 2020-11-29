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1張圖／紐約州單日確診逾6000人 陽性率接近4%

隨父親泡澡（上）

王世成

一九四六年的冬天，天氣乾冷，又颳著北風。一天早飯後，父親喊我隨他去泡澡，我高興得了不得，慌忙放下作業，把腳從火盆上拿下來，穿上母親才為我做好的一雙新棉鞋；鞋面和鞋底子用桐油油過，啟明發亮，能照見人臉。

棉鞋才做好，穿著有點大，一走路，踩著地面呱噠呱噠響。父親走得快，我走得慢，需小跑才跟得上，愈跑腳下呱噠瓜噠得愈響，走路的人直轉頭看我。那時大街上的土路上灰塵很厚，又颳著北風，風颳著路面上的灰塵貼著地面滾動，有時飛向空中，眼睛不敢睜開，父親就扯著我走，不用看路了，稍微好一點。好在浴池不遠，過去縣政府衙門就到了。

浴池在十字街口，南面臨著大街，還有高門台，共有四個台階，都是長條青石板鋪面，大門上方寫著「朗陵浴池」四個厚重有力、嚴謹規範的歐本楷書大字，十分氣派。浴池是一座兩層小樓，樓上是客房，樓下是浴池，夜晚住店的人可以免費泡澡，生意十分火爆。

以前我沒有到浴池洗過澡，這次隨父親泡澡是我第一次進澡堂子。進澡堂大門前，父親為我拍打一氣身上的塵土，自己也解開束在襖外面的長腰帶，拍打乾淨身上的塵土。隨後，先到櫃台前買票，大人票價一毛，十歲以下的小孩不收錢，我不到十歲，不用掏錢買票。

父親掀開為防寒特製的棉門簾，熱騰騰的水氣撲面而來。一個臉上淨是麻子的中年服務員接客，他收了票以後，我們徑直往裡走。我們來的正是時候，浴池剛開始營業不久，我們選個鋪位，脫光衣服，把衣服鞋子塞進櫃子，鎖上櫃門，搭上浴巾，走進浴池。

浴池間地面很滑，我不敢直起腰走，彎著腰慢慢挪著，父親慌忙扶著我，慢慢挪到水池邊。水池子挺大的，有兩間房子大，裡面裝著滿滿的熱水，父親把我抱到水池子邊的台上，我嫌水熱，不敢下水，就坐在邊上，兩條腿伸到水池子裡。

「不要往下蹲，更不能把水弄到嘴裡去，你看都是洗屁股蛋子的，那水有多髒呀！你在水裡泡一會兒，身上出汗了，喊我，我過來給你搓灰。」父親說罷，就從大熱水池中挪到裡邊那個小池子裡去了，說是小池子裡的水比大池子裡的水還熱，我嘴一咧，對父親說：「你不怕燙呀？」父親笑了，說：「我不怕」。

➤➤➤隨父親泡澡（下）

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